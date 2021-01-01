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Kısıtlamada mezarlıkta uzun namlulu silahla gezerken yakalandılar

Kayseri'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında mezarlıkta silahla yakalanan iki kişi gözaltına alındı.
 01 Ocak 2021 22:26
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Kısıtlamada mezarlıkta uzun namlulu silahla gezerken yakalandılar

Kayseri'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında mezarlıkta silahla yakalanan iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesindeki Seyyid Burhaneddin Mezarlığı içerisinde iki kişinin uzun namlulu silahla gezdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Mezarlık içerisinde arama yapan ekipler Y.S. (15) ile B.Ç'yi (15) gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler tehdit edildikleri için silah taşıdıklarını iddia etti.

İki şüpheli emniyete götürülürken, tüfeklere el konuldu.
Anadolu Ajansı
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