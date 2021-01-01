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Ankara'da akıl almaz kaza: Çöp dökerken canından oldu

Ankara Sincan'da iki aracın çarpıştığı kaza sırasında sokakta çöp döken bir kişi, araçtan savrulan parçanın isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
 01 Ocak 2021 22:43
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Ankara Sincan'da iki aracın çarpıştığı kaza sırasında sokakta çöp döken bir kişi, araçtan savrulan parçanın isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, saat 18.30'da Ankara Sincan Bosna caddesi ile Kızılırmak cadde kavşağın da meydana geldi. Erdoğan A. idaresindeki 01 B 6275 plakalı aracı ile Bosna Caddesi'ni Kızılırmak Caddesi kavşağına geldiğinde sol tarafında karşı istikamete Kızılırmak Caddesi boyunca devam etmek isteyen Hacı Ali Ö. yönetimindeki 45 ABL 207 plakalı otomobilin sağ arka kısmına çarpması sonucu savruldu.

Çarpışma sonucu 45 ABL 207 plakalı araçtan kopan parçanın evinden çöp dökmek için çıkan Sebahaddin Doğan'ı yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonucu yaralanan sürücü Hacı Ali Ö.ve Doğan'a olay yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan Sebahaddin Doğan kaldırıldığı Koru Hastanesinde hayatını kaybetti.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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