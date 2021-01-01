Eren Bülbül'ün Tokyo'ya uzanan hikayesi
PKK'lıların 15 yaşında şehit ettiği Eren Bülbül'ün hayatı sinema filmi oluyor. "Kesişme: İyi ki Eren" filminin ilk tanıtımı duygulandırdı.
|01 Ocak 2021 22:46
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Trabzon'da, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün bugün doğum günü. 1 Ocak 2002 doğumlu şehit Eren Bülbül için yüzbinler sosyal medyada "İyi ki varsın Eren" dedi.
Öte yandan TRT, doğum gününde Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatını anlatan sinema filminin hazırlıklarının sürdüğünü duyurdu.
2021 yılında vizyona girecek filmin ilk tanıtımı, Eren Bülbül'ün doğum gününde TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in sosyal medya hesabından paylaşıldı.
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