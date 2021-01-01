Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 103 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 158 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 14 bin 110 kişinin daha Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 114 bin 760'a yükseldi.

Test sayısı 24 milyon 662 bin 670'e ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 220 bin 855, vefat sayısı 21 bin 93, ağır hasta sayısı 3 bin 891 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak." dedi.

- Bakan Koca'dan mutasyon açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, yazılı açıklamasında, İngiltere tarafından duyurulan virüsteki mutasyonla ilgili olarak tedbirlerin alınıp bu ülkeden yurda girişlerin askıya alındığını hatırlattı.

Ayrıca son dönemde İngiltere'den Türkiye'ye girmiş kişilerin tamamının da geriye dönük tarama altına alındığını belirten Koca, Halk Sağlığı Referans laboratuvarlarının da yurdun çeşitli bölgelerinden düzenli taramalar yaptığını aktardı. Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

"İngiltere'den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edilmiştir. Bu kişiler tarama başladığından beri izolasyon altındadır. İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış ve yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır. Yurt çapında yapılan düzenli taramalarda mutasyonlu virüs İngiltere'den giriş yapan kişiler dışında tespit edilmemiştir. İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur. Gelişmelerden vatandaşımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz."

- Tedbirlere uymayanlara ceza

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında 306 otobüs, 52 ticari taksi, bin 53 araç, 181 market, 531 iş yeri, 63 berber ve güzellik salonu, 101 restoran ile 27 konaklama tesisini denetledi. Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymadığı tespit edilen 116 kişiye ve bir işletmeye toplam 376 bin lira ceza uygulandı, ayrıca iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

Adana'da, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 18 kişiye para cezası verildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde de tedbirleri ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 10 kişiye, 32 bin 50 lira para cezası uygulandı.

Edirne'de ise polis ekipleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin farklı noktalarında denetim yaptı. Sürücülerin izin belgelerini ve ehliyetlerini kontrol eden ekipler, zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkan vatandaşları da kurallara uymaları konusunda uyardı.

- Kısıtlamada sokak hayvanlarını polisler besliyor

Gümüşhane'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması için belirli noktalara polisler tarafından mama bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinde görevli polisler, Fatih Parkı, 15 Temmuz Zafer Meydanı ile bazı cadde ve sokaklara kedi ve köpekler için mama, su, güvercinler için de buğday bıraktı.

Ekipler, kısıtlama boyunca hayvanların yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için belirlenen noktalara toplam 200 kilogram buğday, 100 kilogram da mama bırakacak.

- 65 yaş ve üstü vatandaşlara yardımlar sürüyor

Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yalnız yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile yeni tip koronavirüs nedeniyle izolasyon sürecinde olan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımlarını sürdürüyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kurulduğu 22 Mart 2020'den bugüne kadar 3 bin 94 haneye gıda kolisi, 3 bin 69 haneye temizlik seti götüren Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, diğer yardımlarla birlikte 12 bin 195 hanenin taleplerini yerine getirdi.

Öte yandan salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2021'in ilk gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü. Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uydukları gözlemlendi.