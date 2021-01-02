2 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
2 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları.
|02 Ocak 2021 00:05
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EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Elazığ Valiliğine ziyarette bulunacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemi ile katılacağı Kömürhan Köprüsü'nün açılış törenine iştirak edecek.
(Elazığ/11.30/13.30)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde "Geçmişten Geleceğe Muhasebe" konulu sohbet verecek.
(Ankara/19.40)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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