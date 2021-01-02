2 Ocak 2021 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Ali ÇEVİK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan;

- Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcılığına Mahir GÜMÜŞ,

- Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin SEYREKOGLU,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İş Müfettişi Hayati Mehmet İNAM atanmıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince iş Müfettişi Savaş VAN atanmıştır.

Türkiye iş Kurumu

Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali ÖZKAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Nadide YİĞİTELİ ve Samet GÜNEŞ atanmıştır.

Karar: 2021/7 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Yasin KALEM görevden alınmış ve bu suretle boşalan Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Murat ORAL atanmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Memet ASLAN atanmıştır.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Serkan KAYALAR atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı

Açık bulunan Rize İ1 Milli Eğitim Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Engin EMEN atanmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan;

- Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığına Haşan ÖZKAN,

- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Eyüp Selman KORTEN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Karar: 2021/12 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran YAZICI görevden alınmış ve bu suretle boşalan TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Haşan PEZÜK atanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

açık bulunan 1. Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Necmettin ACAR atanmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nei, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Murat TUNCER yeniden seçilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim ŞENEL seçilmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Melih BULU atanmıştır.

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Ahmet KUTLUHAN atanmıştır.

Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mehmet DURMAN atanmıştır.

Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Ünal AY atanmıştır.

1 Ocak 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI