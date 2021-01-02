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Türk Kızılayından görev başındaki güvenlik güçlerine çorba ve çay ikramı

Bolu'da, Türk Kızılay ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında denetim görevi yapan güvenlik güçlerine çay ve çorba ikramında bulundu.
 02 Ocak 2021 01:58
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Türk Kızılayından görev başındaki güvenlik güçlerine çorba ve çay ikramı

Bolu'da, Türk Kızılay ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında denetim görevi yapan güvenlik güçlerine çay ve çorba ikramında bulundu.

Türk Kızılay Bolu Şubesi gönüllüleri, kent merkezinde, şehrin farklı yerlerindeki kontrol noktalarında görevi başındaki polis ve bekçiler ile jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Kızılayın hazırladığı çorba ve çaylar, kent meydanı, Karacasu yolu, D-100 Karayolu Kuruçay mevkisi ve Anadolu Otoyolu Bolu-Doğu Bağlantı noktalarında görev yapan güvenlik güçlerine ikram edildi.

Ayrıca kısıtlama günlerinde bakıma her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyan hayvanları yalnız bırakmayan ekipler sokak hayvanlarında da kek ve çorba verdi.

Türk Kızılayı Bolu Afet Depo Sorumlusu Tuncay Özay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk kış akşamında görevi başında olan görevlilerin içini ısıtmak için ikramlarda bulunduklarını belirtti.

Polis, bekçi ve jandarma personelinin her akşam sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21.00'den itibaren zor koşullarda görev yaptığına dikkat çeken Özay, "Bolu Valiliği ile Türk Kızılayı Genel Merkezimizin talimatı ile emniyet güçlerimize çay, çorba ve kahve dağıtımı yapıyoruz. Polis, bekçi ve jandarma ekiplerinin görev yaptığı her bölgeye gidiyoruz onlara ikramlarımızı yapıyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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