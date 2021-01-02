1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 02 Ocak 2021 06:13
+Aa- Yazdır
İzmir açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde bugün saat 05.25'de merkez üssü Urla açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Urla'ya 19 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 6,84 kilometre olarak ölçüldü.

Kentte kısmen hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Aşı beni ne kadar korur? Sıra ne zaman gelir? İşte cevapları
02 Ocak 2021 10:21		 Başkan'dan talihliye: 3, 5 milyon lira da belediyeye atsın da hizmet edelim
02 Ocak 2021 10:14
Doğu'daki 4 il için çığ uyarısı
02 Ocak 2021 10:11		 112 personelinden 'acil' çağrı: Çok yorulduk, duyarlılık bekliyoruz
02 Ocak 2021 10:03
'Yeni mutant daha öldürücü değil'
02 Ocak 2021 09:27		 Aile hekimleri Kovid-19 mağduru
02 Ocak 2021 09:22
Türkiye'de mutasyonlu koronavirüsün görüldüğü iller
02 Ocak 2021 09:22		 Sümela Manastırı teleferik projesi tamamlandı
02 Ocak 2021 09:15
'Türkiye'yi zorlu bir kış bekliyor'
02 Ocak 2021 08:50		 2020'nin dili: Koronaca
02 Ocak 2021 07:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:44 - 'Bir bilgisayara sızmak sadece iki dakika sürüyor'10:31 - Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp sigara içerek yangını seyretti, 3 bin 150 TL ceza yedi10:27 - 'Dur' ihtarına uymayan avukat ortalığı birbirine kattı!10:21 - Aşı beni ne kadar korur? Sıra ne zaman gelir? İşte cevapları10:18 - Guinness'e göre dünyanın en yaşlı insanı doğum gününü kutladı10:14 - Başkan'dan talihliye: 3, 5 milyon lira da belediyeye atsın da hizmet edelim
10:11 - Doğu'daki 4 il için çığ uyarısı10:03 - 112 personelinden 'acil' çağrı: Çok yorulduk, duyarlılık bekliyoruz10:02 - Eşi tarafından zarar verilmek istenen kadın KADES uygulamasıyla kurtuldu09:57 - Yılbaşı öncesi dini istismar eden teröristlere operasyonda 267 gözaltı gerçekleştirildi09:56 - Batman'da sobadan zehirlenen çift hayatını kaybetti09:54 - Genç oyuncuya ormanda tecavüz eden kuryeye 22 yıl hapis!
09:37 - Kütahya'da erkeksiz fabrika! Dünyada örneği az09:36 - Özel tasarlanan yerli silahlar, bu yıl TSK'da göreve başlıyor09:27 - 'Yeni mutant daha öldürücü değil'09:22 - Türkiye'de mutasyonlu koronavirüsün görüldüğü iller09:22 - Aile hekimleri Kovid-19 mağduru
09:20 - İnşaat sektörü 2021 için temkinli iyimser
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2 Ocak 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
Türkiye'de mutasyonlu koronavirüsün görüldüğü iller
5 üniversiteye Rektör ataması yapıldı
Başkent'te korkunç olay: Apartman garajında 3 genç ölü bulundu
PKK'nın buğday hattı
Mutasyona uğramış korona virüs vakalarından 2'si Gaziantep'te
Koronada yeni endişe beyin sisi: On hastadan birinde hafıza kaybı
'Ödev'lerimiz birikti eğitimde telafi zamanı
Emekli de refah payı istiyor
Genç oyuncuya ormanda tecavüz eden kuryeye 22 yıl hapis!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
selçuk tepeli 1
2020 fragmandı asıl film şimdi başlıyor 2
bursa osmangazi belediyesinin 3850 tl asgari ücret belirlemesi 2
seneye görüşürüz 6
Balkondaki güvercinler 3
Ben sözcü gazetesini okumuyorum kimse de para verip almasın 5
şikayetetbutonu'na sormak istedikleriniz 7
Ibrahimovic'in,Ebru Gündeş hayranı olması 3
02.01.2021 galatasaray vs fenerbahce maçı 3
omlet 1
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 Sürekli İşçi Alacak
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam