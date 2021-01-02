PKK'nın buğday hattı
Terör örgütü PKK/YPG, işgal altında tuttuğu Suriye'nin kuzeyi ile Irak arasında buğday hattı kurdu. Önceki gün her biri 40 ton buğday yüklü onlarca kamyon Haseke'nin doğusundaki Semalka sınır kapısından Irak'a geçti. Buğdayın bir kısmı satılırken bir kısmı da teröristlerin ihtiyaçları için depolanıyor
|02 Ocak 2021 06:40
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Terör örgütü PKK/YPG, işgal altında tuttuğu Suriye'nin kuzeyi ile Irak arasında buğday hattı kurdu. Örgüt önceki gün her biri 40 ton buğday yüklü onlarca kamyonu Irak'a geçirdi. 31 Aralık gecesi onlarca kamyon Haseke'nin doğusundaki "Semalka" sınır kapısından Irak'a geçti. Bölgesel Yönetim'in kontrolü altındaki yerlere taşınan buğdayın bir kısmının satıldığı, bir kısmının da teröristlerin ihtiyaçları için depolandığı ifade edildi. Suriye'deki kamplarda insanlar açlıktan ölürken, terör örgütü yaz boyu çiftçilerden silah zoruyla düşük fiyata topladığı buğdayı satışa çıkardı. Bölgedeki aktivistler örgütün geçtiğimiz ay da benzer birkaç sevkiyat yaptığı bilgisini verdi.
200 BİN DÖNÜM MAHSULÜ YAKTILAR
- PKK/YPG Rakka, Deyrizor ve Haseke'de çiftçilerin buğdaylarını ucuza kapatmak amacıyla yaz boyunca terör estirdi. Arazilerinden örgüte hibe vermeyen ya da malını örgüte satmayan çiftçilerin mahsulleri kundaklandı. Fırat'ın doğusunda sadece bu sene yaklaşık buğday ve arpa ekili 200 bin dönüm arazinin PKK/YPG'li teröristler tarafından ateşe verildiği vurgulanıyor. Terör örgütünün sevkiyatı bununla da sınırlı kalmadı. Örgüt, ABD'nin koruması altındaki bölgelerden çıkarılan petrolü de yine onlarca tankerle Irak'a taşıdı. Bu petrolün Bölgesel Yönetim tarafından dünya pazarına sunulduğu biliniyor.
Hamza Hıdır
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