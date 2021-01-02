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Bakan Kasapoğlu 2021 hedeflerini anlattı: Bilim kampları başlayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 2021 hedeflerini anlattı: Bilim kamplarımız başlayacak. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarım, sinema, medya kampları. Şu an faal sporcu sayımız 3 milyon 948 bin 383. Ama bu rakam bizim için yeterli değil. Bu sayıyı 2021 yılında daha yukarılara taşımak zorundayız. Ve bu önemli projemiz de 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın'.
 02 Ocak 2021 07:35
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Bakan Kasapoğlu 2021 hedeflerini anlattı: Bilim kampları başlayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 hedeflerini ve 2023 vizyonu Yeni Şafak'a anlattı. Pandemi gibi zor bir süreçte yurtların, sadece gençlerin değil, bütün milletin yuvası olduğunun ispat edildiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "81 ilimizdeki 293 yurdumuzda, dünyanın 97 farklı ülkesinden gelen 100 bin 410 vatandaşımıza ev sahipliği yaptık. Pandemi süreci içerisinde çalışmalarımızın ve hedeflerimizin pek çoğunu başarıyla gerçekleştirdik. Şartlar ve koşullar ne olursa olsun, devletimizin bütün imkanlarını gençlerimiz, sporcularımız ve bütün vatandaşlarımız için seferber etmeye devam edeceğiz" dedi.

Sporu tabana yayma çalışmalarının yeni senede de hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Kasapoğlu, "Biz, gençlerimizi, sporcularımızı destekleme adına çalışıyoruz. Amacımız bu ülkenin yarınları. Onların, yarınların Türkiye'sinde daha donanımlı, bu rekabetçi dünyada daha güçlü yetişmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Sorunları gidermek de bizim vazifemiz. Bu pandemi sürecini fırsata dönüştürme adına ekip olarak büyük bir gayret içindeyiz ve inanıyoruz ki bu sürecin sonunda daha büyük fırsatlarla yarınlara yürüyeceğiz" diye konuştu.

FAAL SPORCU SAYISI ARTACAK

"Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkenin dört bir yanına tesisler yaptık ve bu çalışmalarımız 2021'de de devam edecek" diyen Bakan Kasapoğlu, "Örneğin, gençlik merkezlerimizin sayısı 355'i aştı. Ayrıca gençlik kamplarımız bizim için çok mühim. Kamplarımız, ülkemizin dört bir yanına dağılmış vaziyette. Bu kampları tematik olarak düzenleme kararı aldık. Pandemi nedeniyle bu yıl başlatamadık ama 2021 yılında hayata geçireceğiz inşallah. Örneğin bilim kamplarımız başlayacak. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarım, sinema, medya kampları. Şu an faal sporcu sayımız 3 milyon 948 bin 383. Ama bu rakam bizim için yeterli değil. Bu sayıyı da 2021 yılında daha yukarılara taşımak zorundayız. Yetenek Taraması Projesi ile yarınların şampiyonlarını şansa bırakmadan en güçlü şekilde yetiştireceğiz. Ve bir önemli projemiz de 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi'" şeklinde konuştu.

2023'E GENÇLERLE ULAŞACAĞIZ

Gençlik ve Spor Bakanlığının, gençlerin bakanlığı olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı, 7 gün 24 saat gençleri dinleyen, onların fikirleriyle politikalar üreten ve gençler kendi yetkinliklerini artırırken ihtiyaç duydukları her alanda onlara en güçlü desteği veren, Türkiye'nin yarınlarını şekillendiren bir bakanlıktır. Ülke olarak 2023 hedeflerimize gençlerle ulaşacağımızı biliyoruz. Güçlü Türkiye yolunda; üreten, merak eden, araştıran, cesur ve öz güvenli gençlerimizle omuz omuzayız. Gençlik, insanın kimlik edinme mücadelesi yürüttüğü ve hayata bakış açısı kazandığı aşamadır. Bununla birlikte, genç nüfusu düşük olan toplumların dinamik olması, çalışkan ve üretken olması düşünülemez. Bakanlık olarak gençlerimizi sorun olarak değil kaynak olarak, potansiyel olarak değerlendiriyor, politika ve stratejimizi bu potansiyeli harekete geçirmek için çalışıyoruz" dedi.

Yasemin Asan
Yeni Şafak
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