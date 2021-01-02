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Emekli de refah payı istiyor

Emeklilerin hiçbir zaman refah payı almadığını belirten Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün "TÜFE'ye dayalı zamlar, maaşı düşük olanları zor durumda bırakıyor. Makas çok açılıyor. Ülke gelişiyor ve kalkınıyorsa, bu mutluluktan emekli de kendine düşen payı almalı" dedi.
 02 Ocak 2021 08:05
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Emekli de refah payı istiyor

Asgari ücrette yüzde 21,56'lık artışın ardından gözler emeklilerin ocak ayı zammına çevrildi. Geçmiş altı aylık enflasyon oranında zam alacak olan yaklaşık 13,5 milyon emekli, pazartesi günü açıklanacak enflasyon rakamlarını beklemeye koyulurken, son yıllarda asgari ücret zamları ile emekli maaşlarına yapılan zamlar arasında yaklaşık iki kat fark oluştu.

PAZARTESİ BELLİ OLUYOR

2016'da asgari ücrete yüzde 30 zam gelirken, emekliler yüzde 7,49 zam aldı. Asgari ücrete 2017'de yüzde 7,99, 2018'de yüzde 14,17, 2019'da yüzde 26,1, 2020'de yüzde 15,04 ve 2021 yılında yüzde 21,56 zam yapıldı. Emekli maaşları ise 2017'de yüzde 10,62, 2018'de yüzde 14,86, 2019'da yüzde 15,20, 2020'de yüzde 12,24 artış gösterdi. Aralık ayı enflasyonu beklendiği gibi gerçekleşirse emekli maaşlarına yaklaşık yüzde 8 oranında zam yapılacak. Bu durumda asgari ücretli ile emeklinin zam farkı biraz daha artacak. 6 yılda asgari ücrete toplamda yüzde114,86 zam gelirken, emekli maaşlarındaki artış ise 68,41'te kalmış olacak.

MAKAS ÇİFT TARAFLI AÇILIYOR

Emekli maaşı ve asgari ücretteki zam oranlarını gazetemize değerlendiren Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün "Aynı ülkede yaşıyoruz. Aynı fırına, pazara gidiyoruz. Bir tarafa yüzde 20-25 verirken, diğer tarafa yüzde 7-8 verirseniz orada adaleti sağlayamazsınız" dedi. Seyyanen zam taleplerini yineleyen Ergün "Yüzdeli zamlar, fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapıyor. TÜFE'ye dayalı zamlar, maaşı düşük olanları zor durumda bırakıyor. Makas çok açılıyor. Bir taraf 100 lira alırken, öbür taraf 600 lira alırsa bu makas her zaman açılır" ifadelerini kullandı. Emeklilerin hiçbir zaman refah payı almadığını hatırlatan Ergün, emeklilerin de refah payı alması gerektiğini söyledi. Ergün "Ülke gelişiyor ve kalkınıyorsa, bu mutluluktan emekli de kendine düşen payı almalı. Kalkınmada ülkenin çalışanına nasıl bir pay veriliyorsa, emeklisine de pay verilmeli" değerlendirmesinde bulundu.

"ÜLKENİN ANNESİ, BABASIYIZ"

Ergün "Kimseyi kıskanmıyoruz, kimsenin aldığında gözümüz yok ama biz ülkenin büyükleri olarak, ülkeyi yönetenlerin ve yönetimine talip olan herkesin bize sahip çıkmasını istiyoruz. İnsan; annesine, babasına sahip çıkar. Biz ülkenin annesi, babasıyız. Eli öpülesi büyükleriyiz" diye konuştu.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ
Yeni Şafak
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