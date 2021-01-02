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2020'de en çok gram altın kazandırdı

Yatırımcılar 2020 yılında koronavirüsün de etkisiyle güvenli limana sığındı. Ons altın yatırımcısına yüzde 65 kazandırdı. Döviz kurlarında yaşanan büyük oynaklığın etkisi ile yıla 290,76 liradan başlayan gram altın yolculuğunu 453,51 liradan tamamladı. Gram altının yıllık getirisi ise yaklaşık yüzde 56'yı buldu.
 02 Ocak 2021 08:30
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2020'de en çok gram altın kazandırdı

Mart ayında salgının etkisiyle 819 puana kadar gerileyen Borsa İstanbul'da ise son iki ayda ciddi bir ralli yaşandı. Güçlü alımların etkisiyle BİST 100 endeksi bu hafta 1.483 puana kadar yükselerek tüm zamanların zirvesini test etti. Son iki ayda yoğunlaşan alımların etkisiyle Borsa İstanbul yılı yüzde 26.4 yükselişle tamamladı. Döviz ise hala bir yatırım aracı olarak cazibesini koruyor.

2020 başında 194 milyar dolar olan döviz hesapları 234,8 milyar dolara yükseldi. Hesaplar içinde gerçek kişilerin mevduatları 148,3 milyar dolar, tüzel kişilerin mevduatları ise 86,4 milyar dolar oldu.
Türkiye
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