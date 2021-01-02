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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP'ye tepki

"(CHP) İftira ile gündem değiştiriyor. Oluşturmayı arzu ettiği yapay gündem ile toplumumuzu kutuplaştırmaya çalışıyor. Kendisine verilen görev ve aldığı talimat bu yönde çünkü"- "Milletimiz bu oyunu görür ve bozar. Kadın hakları konusunda Türkiye'de zihniyet dönüşümünü gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuda sonuna kadar kadınların yanında olduğunu milletimiz çok iyi bilir"- "Kimse, milletçe birlik, beraberlik ve dayanışmamızı bozamaz"
 02 Ocak 2021 08:45
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP'ye tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP'nin "iftira ile gündem değiştirdiği" değerlendirmesinde bulunarak, "Oluşturmayı arzu ettiği yapay gündem ile toplumumuzu kutuplaştırmaya çalışıyor. Kendisine verilen görev ve aldığı talimat bu yönde çünkü." ifadelerini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP 'gündem değiştirmekten' bahsediyordu ya. Eski(meyen) alışkanlıklarının yeniden tedavüle çıkmasına karşı bir şey yap(a)mamanın ezikliği ile (kadına şiddet, taciz ve tecavüz olayları, başörtüsü gibi kadınları giyim tarzı ile ötekileştirme, Türkçe ezan, vb.) şimdi ustası olduğu oyunu tekrar sahneliyor: İftira ile gündem değiştiriyor." görüşlerini paylaştı.

CHP'nin oluşturmayı arzu ettiği yapay gündem ile toplumu kutuplaştırmaya çalıştığını ifade eden Oktay, şunları kaydetti:

"Kendisine verilen görev ve aldığı talimat bu yönde çünkü. Milletimiz bu oyunu görür ve bozar. Kadın hakları konusunda Türkiye'de zihniyet dönüşümünü gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuda sonuna kadar kadınların yanında olduğunu milletimiz çok iyi bilir. Kimse, milletçe birlik, beraberlik ve dayanışmamızı bozamaz."
Anadolu Ajansı
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