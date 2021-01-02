Taksiciler boş yolda kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
|02 Ocak 2021 08:59
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Kaza, Kaynartepe Mahallesi Sunay Caddesi üzerinde kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, süratle kavşağa giren 21 TT 1115 ve 21 TT 0622 plakalı otomobil sürücüleri direksiyon hakimiyetini kaybederek kafa kafaya çarpıştı.
Takla atarak refüjde durabildi
Çarpışmanın etkisiyle taksilerden biri takla atarak refüjde durabildi. Kazada 2 taksi şoförü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara, olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza nedeniyle kapanan Sunay Caddesi, otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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