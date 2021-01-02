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Sümela Manastırı teleferik projesi tamamlandı

Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından Sümela Manastırı'nda inşa edilmesi planlanan teleferik projesi hazırlandı. 2 yılda tamamlanması planlanan 150 milyon TL'ye mal olacak proje yap-işlet-devret modeliyle işletilecek.
 02 Ocak 2021 09:15
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Sümela Manastırı teleferik projesi tamamlandı

Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadağ eteklerindeki tarihi Sümela Manastırı'nda, 2015 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen 'yamaç ıslah çalışması' tamamlandı.

Ekipler, 3 aşamada yürütülen çalışmalarda yaklaşık 80 bin metrekare alanda kaya temizliği gerçekleştirdi. Çalışmalarla, alanda 4 bin ton kaya temizliği yapıldı.

TELEFERİK PROJESİ İHALEYE ÇIKIYOR

Seyir terası yapılarak ziyaretçilerin farklı açıdan görebildiği manastırda, teleferik projesi için de proje hazırlandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda olacak teleferik hattı yap, işlet, devret modeli ile hayata geçirecek.

Projede 40 kişilik vagonların olacağı teleferik hattı kurulacak. 2 istasyondan oluşacak proje ise 150 milyon liraya mal olacak.

"YATIRIMCI ARANIYOR"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, projeyle ilgilenen birkaç yatırımcı olduğunu belirterek, "Sümela Manastırı için uzun bir süredir projesiyle uğraştığımız teleferik projesini tamamladık. Yaklaşık 150 milyon liralık bir yatırım olacak. 2 duraklı bir teleferik ön görülüyor. Birinci durak Altındere Vadisi'nin çok güzel bir noktasında yer alacak. Teleferiğe binenler Altındere Vadisi'nin çam ormanları üzerinden muhteşem bir manzarayla birinci durağa gidecekler. Seyir teraslarının bulunduğu ve birkaç saat geçirilecek bir alana gelecekler. İkinci bir durak olarak Sümela Manastırı'na oldukça yakın bir noktaya teleferik geliyor. Oradan da Sümela ziyaretleri gerçekleşecek. Projeyi tamamladık. Şu anda yatırımcı arıyoruz. Projeyle ilgilenen birkaç tane yatırımcı var. İnşallah ihaleye çıktığımızda yap işlet devret modeliyle 2 yılda tamamlandığında Sümela'nın cazibesine cazibe katacak yatırımı hayata geçirmiş olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak Sümela'ya varmadan son noktada sosyal tesisler yapıyoruz. Lokantalar, yöresel alışveriş yapılabilecek kaliteli mekanlar yapıyoruz. Sümela'yı arzu ediyoruz ki bu çalışmalarımızı tamamladıktan Kültür Bakanlığımız teklif etsin ve dünya geçici miras listesinden kalıcı listeye aktarabilelim. Biz bunun için mücadele veriyoruz" dedi.

SÜMELA MANASTIRI

Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor.

Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.
DHA
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