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Başkent'te korkunç olay: Apartman garajında 3 genç ölü bulundu
Ankara'nın Pursaklar ilçesi'nde bir apartman garajında 3 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle ölü olarak bulundu.
|02 Ocak 2021 09:15
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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir apartman garajında 3 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle ölü olarak bulundu. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, 20-25 yaşlarındaki 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanda zehirlenme vakası ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti.
20-25 YAŞLARINDA 3 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler, binanın kapalı garajında 3 genci hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, 20-25 yaşlarındaki 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
AİLELERİ FENALAŞTI
Olayı haber alan gençlerin aileleri fenalaştı. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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