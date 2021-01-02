Başkent'te korkunç olay: Apartman garajında 3 genç ölü bulundu

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir apartman garajında 3 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle ölü olarak bulundu. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, 20-25 yaşlarındaki 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanda zehirlenme vakası ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti.

20-25 YAŞLARINDA 3 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, binanın kapalı garajında 3 genci hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, 20-25 yaşlarındaki 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

AİLELERİ FENALAŞTI

Olayı haber alan gençlerin aileleri fenalaştı. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.