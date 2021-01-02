Dolandırıcıların gösterdiği ilgiden memnun kaldı! Üç dakikada 19 bin lirası gitti
|02 Ocak 2021 09:05
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Dolandırıcılık şebekesi ilk olarak 22 Aralık günü Gültekin'in GSM numarasına bir SMS gönderdi. SMS, Gültekin'in hesabının bulunduğu özel bir bankadan geliyormuş gibi kurgulanmıştı. SMS'te, Gültekin'in, 800 liraya yakın biriken kredi kartı aidatının iadesini alabileceği bilgisi yer alıyordu. Gültekin SMS'te yer alan linke tıkladı. Karşısında, kendi deyimiyle, profesyonelce hazırlanmış çalıştığı bankanın sahte web sitesi çıktı.
ŞEBEKE ÜYELERİ TELEFONDA
Açılan sayfaya Gültekin bir kısım kişisel bilgilerini ve kart bilgilerini girdi. Bu ilk işlemin üzerinden 8 gün geçti. Bu kez 30 Aralık günü Gültekin, 0850 ile başlayan bir numaradan arandı. Arayan kişi kendisini bankacı olarak tanıttı. Kişi, Gültekin'e özetle "22 Aralık'tan beri kredi kartınıza ilişkin şüpheli işlem girişi tespit ediyoruz. Kartınızla alışveriş yapılmaya çalışılıyor. Şimdi size göndereceğim şifreyi bizimle paylaşmanızı rica ederim" dedi. Tam bu esnada, şebekenin bir üyesi Gültekin ile konuşurken ikinci bir kişi de aynı saniyeler içinde Gültekin adına bankayı aradı. Bankayı arayan kişi, Gültekin'e ait kartın kapalı olan mail order sisteminin açılmasını istedi. Banka görevlisi, arayan kişinin Gültekin olduğunu düşünerek şifreleri kayıtlı GSM numarasına gönderdi.
Bu sırada, Gültekin ile konuşmaya devam eden şebeke üyesi, kendisine SMS olarak gönderdikleri şifrenin paylaşılmasını istedi.
ÖDEMENİN ACELESİ YOK
Üç dakika içinde Gültekin'e 6 haneli 2 ayrı şifre geldi. Şebeke üyesi, Gültekin'e "İşleminiz tamam. Kartı iptal ettirdim. Size 5 gün içinde yeni bir kart göndereceğiz" dedi. Gültekin, "Bankaya ödeme yapmam gerek. Bu durumda ne yapmalıyım" deyince, bankacı olarak konuşmayı sürdüren şebeke üyesi "Şimdilik ödeme yapmayın. Acelesi yok. Sorun çözülsün ödemenizi yaparsınız" dedi. Gültekin, karşılaştığı ilgiden memnun kalarak telefonu kapattı.
'BANKANIN DA HATASI VAR'
Aynı günün akşamı internet bankacılığına giren Gültekin, gündüz düştüğü hatayı fark etti. Gültekin'in kredi kartı ile biri 11.899 TL, diğeri 6.499 liralık iki cep telefonu alınmıştı. Soluğu önceki gün savcılıkta alan Gültekin, Hürriyet'e yaptığı açıklamada ise "Burada banka da kusurlu. Banka, kayıtlı bir numaradan aramayan bu kişiden şüphelenmeliydi" diye konuştu
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