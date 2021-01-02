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İnşaat sektörü 2021 için temkinli iyimser

Geçen yıl konut satışlarına, kamu bankalarının düşük faizli konut kredisi kampanyası rekor getirdi. Kentsel dönüşüm, gündemi belirledi. Yeni yıla 'temkinli iyimser' bakan sektör temsilcileri, asıl hareketi 2021'in ikinci yarısında bekliyor
 02 Ocak 2021 09:20
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İnşaat sektörü 2021 için temkinli iyimser

Milliyet'ten DUYGU ERDOĞAN'ın haberine göre: 2020'de koronavirüs pandemisinin gölge düşürdüğü sektörlerden biri de inşaat oldu. Mega altyapı yatırımları devam ederken, üst yapı firmaları mevcut projelerine yoğunlaşmayı tercih etti. Yeni projelerin sınırlı oranda gündeme geldiği yılda, salgın ortamıyla birlikte değişen tüketici talepleri konut ve ofislerde dönüşümü de beraberinde getirdi. Bahçeli, balkonlu, teraslı ev beklentisi, sektörü de dönüştürdü. Yanı sıra büyükşehirlere yakın daha sakin küçük şehirlerde arsa alımları arttı, yazlıklar yeniden moda oldu. Türkiye, 2020'de de deprem gerçeğini sık sık hatırladı. Yurdun batısı ve doğusu, Malatya/Elazığ ve İzmir depremlerinin şokunu yaşadı. Eski yapı stoku ve riskli alanlarda kentsel dönüşüm çalışmaları, yine bir yılın daha gündemi oldu.

İnşaat sektörü, 2019'da küresel ekonomilerdeki daralma ve yüksek faiz oranları nedeniyle yaşadığı zor zamanı 2020 yılının başında atlatmaya başlamışken küresel sağlık kriziyle yeniden bir dalgalanma sürecine girdi. 2020 için sektörün en büyük kazancı stokların büyük oranda eritilmesi oldu. Ekonomilerdeki durağanlaşmayla birlikte daha az yeni proje üreten konut sektöründe, kamu bankalarının sağladığı düşük faizli konut kredi kampanyası, alımları hızlandırdı. Öyle ki 2020 yılı, tüm zamanların konut satış rekorunun kırıldığı yıl olarak kayıtları yeniledi.

'İlk yarı zorlu geçer'

2020 yılı için 'iyi başladık, umutlarla devam ettik ancak zorluklarla kapattık' yorumunu yapan Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, sıkıntılı bir yıl olsa da konut stoklarının erimesi açısından verimli geçtiğini ifade etti.

Özellikle 2021'in ilk çeyreğinde de sıkıntılı bir döneme hazırlandıklarını anlatan Elmas, "2020'de mecburen gayrimenkul fiyatlarını baskıladık. Yüksek fiyata ürettiğimizi, maliyetleri konut satış rakamlarına neredeyse yansıtmadan sattık. Ancak emtia fiyatlarındaki son 6 aylık artış, bizi çok zorluyor. Yeni yılda kademeli olarak yansıtılacak. Faizlerde artış var; kredili satış azalacak, ilk çeyrek zorlu geçecek" dedi. 2021'in ikinci yarısına ise 'temkinli iyimser' olarak baktıklarını kaydeden Elmas, şöyle devam etti:

"Yılın ikinci yarısından itibaren genel dengelerin düzelmeye başlayacağını, faizlerin bir miktar gevşeyeceğini, yeni projelerin yavaş yavaş gündeme geleceğini düşünüyoruz. Temkinli ama yatırım için iyimser bir bakış açımız var. Hükümetin alacağı tedbirler de yürüyüşümüzü etkileyecektir. Alımı destekleyen kampanyalar ara ara yapılabilirse yine kayıplar telafi edilebilir. 2021 yılı Sur Yapı için teslim yılı olacak, İstanbul'da 1 ya da 2 projeyi ise gündeme alacağız."

'Yatırım tercihi dönüyor'

İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, 2021 yılında düşük arz ve hammadde fiyatlarından kaynaklanan fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu ancak konut üreticilerinin buna yönelik önlemler almaya çalışacağını söyledi.

Öncelikle yerli malzeme kullanımına yönelimin artacağını anlatan Durbakayım, "Karlılığımızdan fedakarlık, artık stratejimizin ayrılmaz parçası oldu" dedi.

Yeni yılda yatırımların yine 'uzun vadede en güvenli yatırım' olarak görülen gayrimenkule yönelişinin görüleceğini vurgulayan Durbakayım, "Tasarruflarını dövizde değerlendirenler yavaş yavaş güvenli limana girmeye başladı. Bu nedenle özellikle ikinci el konut satışlarındaki artışın temelinde tasarruf araçların arasında değişim olduğunu söylemek mümkün. Dövizden yeterli kar sağladığını düşünen yatırımcılar, yavaş yavaş gayrimenkule dönüş yapıyor" dedi.
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