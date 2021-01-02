Türkiye'de mutasyonlu koronavirüsün görüldüğü iller

Bakan Koca'nın açıklamasının ardından mutasyonlu koronavirüs vakalarının hangi illerde olduğu merak ediliyor. Türkiye'deki mutasyonlu koronavirüs hastası 15 kişiden birinin Balıkesir'in Edremit ilçesinde karantina altına alındığı öğrenildi. Öte yandan mutasyona uğramış virüsün yurtdışından Gaziantep'e gelen 2 kişide görüldüğü iddia edildi.

Türkiye'ye İngiltere'den gelen mutasyonlu koronavirüs hastası 15 kişiden birinin Balıkesir'in Edremit ilçesinde karantina altına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İngiltere'den hava yolu ile gelen bir kişide havalimanında yapılan tarama testi sonrasında mutasyona uğramış koronavirüs çıktığı bilgisinin alınması üzerine Balıkesir'in Edremit ilçesindeki evinde karantina altına alındı. Mutasyona uğramış koronavirüs taşıyıcısı olduğu tespit edilen kişide semptomların hafif olduğu, evinde karantina altında tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Karantina altına alınan evde yaşayan diğer kişilerin yapılan testlerinin ise negatif çıktı.

KAYMAKAM'DAN AÇIKLAMA: TÜM TEDBİRLERİ ALDIK

Edremit'in Kızılkeçili Mahallesinde havalimanında yapılan test sonucunda mutasyonlu koronavirüsü taşıyıcısı olduğu tespit edilen kişi hakkında bilgi veren Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal virüsün tespitinin hem ardından evin karantina altına alındığı, gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerinin alındığını ifade ederek, "Tüm tedbirleri aldık, bir sıkıntı yok. Evinde. Aile karantinası uyguluyoruz. İngiltere'den gelen bir hasta. Normal çalışma düzenimizde tüm tedbirleri uyguluyoruz" dedi.

'MUTASYONLU VİRÜS GAZİANTEP'TE GÖRÜLDÜ' İDDİASI

Mutasyona uğramış virüsün yurtdışından Gaziantep'e gelen 2 kişide görüldüğü ileri sürüldü. Mutasyon uğramış virüs taşıyan kişilerin gözetim altına alındığı ve temaslı olan herkesle alakalı çalışma başlatıldığı kaydedildi. Genetiğinde benzersiz değişiklikler görülen ve ilk kez İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış virüsün Gaziantep'te de görülmesi kentteki sağlık camiasını ve yetkilileri alarma geçirdiği öğrenildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasını etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Mutasyona uğramış virüs ülkemize de geldi. Yurt dışı seyahati olan kişilerin maske, mesafe ve hijyene daha çok dikkat etmesi hayati önem taşıyor. Yurt dışından gelen kişilerden uzak durmak bu süreçte yapılabilecek en etkin korunma yöntemi olur. Tehlike büyük, tedbir basit" ifadelerini kullandı.

Mutasyona uğramış virüs ülkemize de geldi.



Yurt dışı seyahatı olan kişilerin maske,mesafe ve hijyene daha çok dikkat etmesi hayati önem taşıyor.



Yurt dışından gelen kişilerden uzak durmak bu süreçte yapılabilecek en etkin korunma yöntemi olur...



Tehlike büyük, tedbir basit... https://t.co/AC5ylm5CYY Davut GÜL (@gul_davut) January 1, 2021

İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur. pic.twitter.com/VlJXs784bg Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 1, 2021

Sonuçlarda, her iki koronavirüs türüyle de enfekte olan hastaların hastaneye yatış ve yoğun bakıma alınma oranlarında anlamlı bir fark görülmedi. Araştırmacılar, B117 adı verilen yeni mutantın daha bulaşıcı olduğunu doğrulamış oldu.

İngiltere ulusal temas izleme sistemi olan NHS Test and Trace'den alınan verilerin ayrı bir analizinde ise koronavirüsün yeni varyantla teması olan kişilerin yüzde 15'ine bulaştığı belirtildi. Mutasyona uğramayan koronavirüsün ise ise insanlara bulaşma oranı yüzde 10 olarak hesaplandı. İngiltere Halk Sağlığı kıdemli tıbbi danışmanı Susan Hopkins, "Şu anki veriler, yeni mutasyonun daha ciddi hastalığa veya ölüm oranının artmasına neden olmadığını gösteriyor, ancak bunu daha iyi anlamak için araştırmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Çin'de de görüldü

Bununla birlikte mutant virüs Çin'de de görüldü. Mutant virüs Çin'de ilk olarak 14 Aralık'ta tespit edildi. Makalede, İngiltere'den Çin'e dönen 23 yaşındaki bir kadın öğrenciye 14 Aralık'ta Şanghay'da yapılan testin pozitif çıktığı, tespit edilen virüsün ise İngiltere'deki mutasyonla ortaya çıkan varyant olduğu belirtildi.