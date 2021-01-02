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Özel tasarlanan yerli silahlar, bu yıl TSK'da göreve başlıyor

Pandemiye rağmen üretimini durdurmayan Türk savunma sanayi, 2021'de milli teknoloji hamlesi dahilinde yoğun mesai harcayacak. Bazı firmalar 24 saat çalışacak. Kara, hava ve deniz platformları için özel tasarlanan birçok yerli silah, bu yıl TSK'da göreve başlıyor
 02 Ocak 2021 09:36
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Özel tasarlanan yerli silahlar, bu yıl TSK'da göreve başlıyor

İnsansız mini tank envantere, zorlu arazi ve iklimler için düşünülen "Gökbey" seri üretime alınacak. 'Kamikaze drone'lar çeşitlenecek. MAM ailesi yeni kabiliyetler kazanacak. Kargo İHA, Mehmetçiğe lojistik destek sağlayacak. İşte dışa bağımlılığı azaltacak milli projelerden bazıları...

"UÇAK GEMİSİ" DONANMADA

Türkiye gazetesinden Selçuk Böke'nin haberine göre, Türk donanmasına kilometrelerce ötedeki denizlerde bile üstünlük sağlayacak uçak gemisi, "TCG ANADOLU", Donanmaya katılacak. Türkiye'nin ilk 'uçak gemisi' ve 'yüzen ordusu' TCG ANADOLU; 19 savaş uçağı, çok sayıda taarruz helikopteri, 50 tank, İHA ve SİHA'ları taşıyacak. Bir ay hiç ikmal yapmadan Mavi Vatan'da görev yapacak gemi, ameliyathane, röntgen cihazları, diş tedavi, yoğun bakım ve enfeksiyon odaları dahil en az 30 yatak kapasiteli bir hastane olarak da insani yardım operasyonlarında hizmet verecek.

"ATAK" GÜÇ DEPOLAYACAK

Terörle mücadelenin simgelerinden T-129 ATAK keşif ve taarruz helikopterleri, lazer ve radar ikaz alıcıları ve yeni telsiz sistemleriyle donatılacakları Faz-2 çalışmalarıyla daha da güçlenecek.

"AKINCI TİHA"YA İLK GÖREV

Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) seri üretim testlerinde son aşamaya gelindi. Akıncı TİHA'nın 2021'de TSK'ya teslim edilerek, ilk göreve çıkması bekleniyor. Akıncı TİHA yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılacak.

MEHMETÇİĞE LOJİSTİK DESTEK

Güvenlik güçleri için geliştirilen Kargo İHA'larda bu yıl seri üretim hedefleniyor. 50 kilogram yük taşıyacak Kargo İHA, bir saatlik uçuşla özellikle dağlık arazide iki nokta arasında gerek kapalı kargo bölmesinde, gerekse askıda yük taşıyarak Mehmetçiğe sahada lojistik destek verecek.

İNSANSIZ MİNİ TANK ENVANTERDE

İnsansız Mini Tank Projesi, ASELSAN ile Katmerciler arasında imzalanan seri üretim sözleşmesiyle 2021'de Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim ediliyor. Uzaktan kumanda iletişim dahil tüm altyapı platformu, Katmerciler tarafından geliştirilen silahlı insansız kara aracı, uzaktan kontrol edilebiliyor, otonom kullanılabiliyor. Zorlu arazide ve iklim şartlarında üstün hareket kabiliyetine sahip sistem, muadilleri arasında üstün özellikleriyle göz dolduruyor.

"AKSUNGUR İHA" HAZIR

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilerek seri üretime alınan "AKSUNGUR İHA", bu sene TSK envanterine girecek bir başka yerli sistem. ANKA Orta İrtifa İnsansız Hava Aracı Projesinden elde edilen tecrübelerle geliştirilen AKSUNGUR İHA; gündüz-gece istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri için tasarlandı.

ALPAGU", "KARGU"YA KATILIYOR

TSK'nın muharebe sahasında etkin kullandığı 'kamikaze drone'lar, bu yıl çeşitlenecek. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ. (STM), araçların yeteneklerini arttırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sahada boy gösteren 'Kargu'ya; hafif yapısı, dalış hızı, düşük radar kesit alanı, sürati ve önemli hedeflere noktasal tahribat veren 'Alpagu' da kısa zamanda eşlik edecek.

"GÖKBEY"E SERİ ÜRETİM

En zorlu iklim ve coğrafyalarda, yüksek irtifa ve sıcaklıkta etkin faaliyet göstermek üzere yerli imkanlarla üretilen ilk Genel Maksat Helikopteri, GÖKBEY bu sene içinde seri üretime geçiyor.

"AKYA TORPİDO" TSK'DA

Türkiye'nin ağır sınıftaki ilk torpido mühimmatının geliştirilmesini içeren AKYA Ağır Sınıf Torpido Projesi, ROKETSAN ana yükleniciliğinde başarıyla devam ediyor. Projenin bu yıl TSK envanterindeki yerini alması bekleniyor.

YENİ ÜYE "SUNGUR"

ROKETSAN'ın yerli savunma sanayi paydaşlarıyla geliştirdiği, portatif özelliğiyle kara, hava ve deniz platformlarına entegre olabilen, katmanlı hava savunma ailesinin yeni üyesi "Sungur" ise başarılı test atışları sonrası TSK envanterine girmek için gün sayıyor.

YERLİ FÜZELERİN GÜCÜ ARTACAK

Son dönemde çeşitlenen ve tahrip gücü artan yerli füzeler de envanterdeki yerini almaya hazır. ROKETSAN'ın ürettiği yerli SİHA'larda başarıyla görev yapan Mini Akıllı Mühimmat (MAM) ailesi, gelecek dönemde genişleyip yeni kabiliyetler kazanacak. MAM-L ve MAM-C'nin daha gelişmiş versiyonları bu yıl içinde TSK envanterinde yerini alacak. Füzeler, Akıncı ve Aksungur'da da kullanılabilecek. Yine ROKETSAN'ın geliştirdiği tanksavar füze "KARAOK" ile gemisavar füze "ATMACA" da TSK'nın kullanımına sunulacak.
Türkiye
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