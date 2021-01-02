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Kütahya'da erkeksiz fabrika! Dünyada örneği az

Tamamen kadınların çalıştığı fabrika ilgi çekiyor. Kütahya Porselen'in fabrikasında işleri 180 kadın çalışan yapıyor. Yükleme, forklift de onlarda. Nafi Güral, 'kadınlar başarır'ı ispatladı
 02 Ocak 2021 09:37
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Kütahya'da erkeksiz fabrika! Dünyada örneği az

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre: Kadın iş gücü her alanda kendini gösteriyor. Bir fabrika düşünün üretimden yüklemeye, forklift kullanmadan paketlemeye kadar her alanda sadece kadınlar var. Erkek işi denilebilecek bütün ağır işleri tek başlarına yapıyorlar. Yönetici de çalışan da kadın.

Dünyada az örneği bulunan bu fabrika Türkiye'de, Kütahya'da faaliyet gösteriyor. Kütahya Porselen'e ait. Firma bünyesindeki NG Lojistik fabrikasında tamamen kadın çalışanlar var. Yılda yaklaşık 100 milyon ürünü paketleyip 72 ülkeye ihraç ediyorlar. Böyle bir fabrika kurma fikri ise Türkiye'nin köklü firmalarından NG Holding'in kurucusu Nafi Güral'a ait. Kadın çalışanlara inanan bir iş insanı olan Güral, böyle bir fabrika kurarak 'kadınlar isterse başarır'ı göstermek istemiş.

'Babamın hayaliydi'

Kütahya Porselen'in başında da kızı bulunuyor. Firmanın yönetim kurulu başkanı Sema Güral Sürmeli, bir fabrikalarında tamamen kadınların çalıştığını aktararak, "Forklift, yükleme gibi bütün işleri kadınlar yapıyor. Bu babamın hayaliydi. Hiçbir şekilde erkek olmayacak. Kadınların potansiyelini ön plana çıkartacağız. Geçen yıl hizmete aldığımız bu fabrikada 180 kadın çalışıyor. Tüm birimlerde kadınlar var. 'Kadın isterse başarır'ı göstermek istedik. İyi ki de yapmışız. Kadınlar ailelerini geçindirmek için var gücüyle çalışıyor" diyor.

Sürmeli, grup olarak da genel ortalamada kadın çalışan sayılarının yüksek olduğunu vurgulayarak, "Bütün şirket gruplarında kadın çalışanlara önem veriyoruz. Bütün grupta üretimde çalışan kadın oranımız yüzde 25. Çalışanlar arasında beyaz yaka kadın oranı yüzde 35. Yönetici kadın oranı yüzde 50'ler civarında. İcra kurulunda da 5 üyenin 3'ü kadın" bilgisini veriyor.

Sema Güral Sürmeli ile pandemi etkisindeki sektörü ve işlerin nasıl gittiğini de konuşuyoruz. Sürmeli, "Herkes evde kaldığı bu dönemde kullandığı eşyaları gözden geçirdi. Evde yemek yapımı arttı. Anketimizde katılımcıların yüzde 84'ünün her gün yemek yaptığını gördük. Bu dönemde porselen tencereler, sağlıklı yemek pişirmek için tercih ediliyor. Porselen tenceremiz Porflame'in satışları arttı" diyor.

E-ticarete kayış var

Perakende, gastronomi ve turizm sektörünün pandemiden doğrudan ve büyük oranda etkilendiğini anımsatan Sürmeli, "Tedarikçisi olduğumuz bu sektörlerdeki düşüş nedeniyle dağıtım kanallarımızın ciro ağırlığı da değişti. İhracat ise özellikle yılın ikinci çeyreğinde yaşanan kapamalar nedeniyle beklentilerin altında bir performans sergiledi. Bu süreç boyunca market ve e-ticaretteki hareketlilik dengeleyici bir etki yarattı. Her sektör benzer bir süreçten geçiyor. Biz de e-ticaret kanalımızı güçlendirdik. Bu kanala yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiiz" diye anlatıyor.

Daha az parçalı takıma talep

Sema Güral Sürmeli, bu dönemde en çok neyin sattığıyla ilgili de, "Bireysel tercihler, daha az parçalı takımlar bu dönemde oldukça talep gördü. 2-3-4-6 kişilik setler trend ürünler. Bunun yanında bir de kişisel taleplere yönelik tek parça satışlarımız hızla arttı. Tüketicilerimizin kendi ihtiyaçlarına göre kendi takımlarını oluşturmalarını sağlayan ürünlerimiz de çok satıldı. Şartlar ne olursa olsun bir fincan kahve, bir bardak sıcacık çay, bitki çayları takımları en çok tercih edilen ürünler arasındaydı. Her zaman doğru ürün ve fiyat dengesini koruyoruz" diyor.
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