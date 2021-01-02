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Yılbaşı öncesi dini istismar eden teröristlere operasyonda 267 gözaltı gerçekleştirildi

Dini istismar eden terör örgütlerine yönelik 20-31 Aralık 2020'de 33 ildeki operasyonlarda 106'sı Türk, 161'i yabancı 267 şüpheli gözaltına alındı.<
 02 Ocak 2021 09:57
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Yılbaşı öncesi dini istismar eden teröristlere operasyonda 267 gözaltı gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Ülke genelinde, dini istismar eden terör örgütlerine müzahir şahısların yılbaşında eylem yapabilme ihtimaline karşı 20-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 33 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda; 106'sı Türk, 161'i Yabancı uyruklu olmak üzere toplam 267 şahıs gözaltına alınmıştır.

Ayrıca çatışma bölgeleri ile bağlantılı YTS'lere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 69 yabancı uyruklu şahıs gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilmiştir.

Operasyonlar neticesinde şahıslarla bağlantılı yerlerde yapılan aramalarda;

-3 Adet Tüfek,

-3 Adet Tabanca,

-776 Adet Fişek,

-Yaklaşık 2 kg Amonyum nitrat olduğu değerlendirilen patlayıcı madde yapımında kullanılan madde,

-Çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir.
Memurlar.Net
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