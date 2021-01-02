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112 personelinden 'acil' çağrı: Çok yorulduk, duyarlılık bekliyoruz

Korona virüsle (Kovid-19) mücadelenin kahramanlarından 112 acil servis ekipleri canları pahasına hayat kurtarma mücadelesini yorgunluğa rağmen aylardır sürdürüyor.
 02 Ocak 2021 10:03
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112 personelinden 'acil' çağrı: Çok yorulduk, duyarlılık bekliyoruz

Hem Kovid-19 şüphesi olan vakalara hem de diğer acil hasta çağrılarına dakikalar içinde ulaşıp ilk müdahalenin ardından hastaneye taşıyan ekipler çok sayıda insanın yaşamını yitirdiği salgını önlemek için çalışıyor. Amasya'da vaka artışlarının arttığı dönemde normal günlere oranla ortalama 4 kat fazla sayıda kişiyi hastaneye taşıyan ekiplerden sürücü Acil Tıp Teknikeri (ATT) Hakan Taştekin çok yorulduklarını belirterek salgınla mücadelede daha duyarlı olunmasını beklediklerini vurguladı.

Amasya 4 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan Taştekin, aralarında virüse yakalanan olduğunda birbirlerinin eksikliğini tamamlamaya çalıştıklarını belirterek tedbirli olmasına rağmen yakalandığı virüs sonrası 10 günlük istirahatin ardından görevine döndüğünü söyledi.

2020 yılının kendileri açısından olağanüstü bir şekilde geçtiğine değinen Taştekin, "Çok yorulduk. Normalde günlük vakalarımız ortalama 8 vakaydı. Ama Kovid-19 yüzünden 30-35 vaka yaptığımız günler oldu. Yemek bile yemeden 24 saat nöbet tuttuğumuz günler oldu. Milletin duyarlı olmasını bekliyoruz. Kurallara, önlemlere, sosyal mesafeye bunlara uymalarını bekliyoruz" diye konuştu. Bu süreçte aile bireylerinden de uzak kaldıklarına değinen evli ve bir çocuk babası ATT Kadir Çıklagöçmen de, "Çocuğumu göremediğim zamanlar oldu. İnşallah 2021'de salgın biter. Normal yaşantıya dönülür" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı
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