Doğu'daki 4 il için çığ uyarısı
|02 Ocak 2021 10:11
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu olması bekleniyor.
Gün boyu yer yer sis ve pus ile kuvvetli buzlanma ve don tahmin edilen bölgede, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Rüzgarın genellikle doğu ve kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Van Gölü'nde havanın parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu olması, rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan saatte 30 kilometre kuvvetinde esmesi bekleniyor.
İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıkların Van'da 5, Hakkari ve Bitlis'te 4, Muş'ta sıfırın altında 5 derece olacağı tahmin ediliyor.
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de çığ riski öngörülüyor. Bu nedenle ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Öte yandan Muş'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Karasu ve Murat nehirleri kısmen dondu, ağaçlarda kırağı oluştu.
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