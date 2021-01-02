Guinness'e göre dünyanın en yaşlı insanı doğum gününü kutladı
Guinness Rekorlar Kitabına göre dünyanın en yaşlı insanı olan Kane Tanaka, 118 yaşına bastı.
|02 Ocak 2021 10:18
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Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Guinness Rekorlar Kitabında dünyanın en yaşlı insanı olarak gösterilen Kane Tanaka, yeni yaşına girdi.
Japonya'nın batısındaki Fukuoka eyaletinde bir bakım merkezinde yaşayan 2 Ocak 1903 doğumlu Japon kadın Kane, 118. yaş gününü kutladı.
Kutlamada ellerini havaya kaldırarak sevinen Kane, 120 yaşına kadar yaşamayı ümit ettiğini kaydetti.
Egzersiz yapan ve günlük öğünlerini aksatmadığı belirtilen Kane, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını şartları gereği aile bireyleriyle görüştürülmüyor.
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