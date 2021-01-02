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'Dur' ihtarına uymayan avukat ortalığı birbirine kattı!

Antalya'da avukat E.Y.D., içerisinde, eşi, bebeği ve bakıcısının olduğu cipiyle polisin 'dur' ihtarına uymayarak ortalığı birbirine kattı. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonrası yakalanan E.Y.D., 'neden kaçtın?' sorusuna cevabını verdi.
 02 Ocak 2021 10:27
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Olay, dün saat 22.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi'nde yaşandı. Avukat olduğu öğrenilen E.Y.D.(41), cipiyle yanına eşi B.D., bebekleri ve bakıcılarını alarak sokağa çıktı. Polis ekiplerinin Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı üzerindeki kontrol noktasında durdurmak istediği, E.Y.D., 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekipleri plakasını aldığı cipi takip etmeye başladı. Yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacanın ardından E.Y.D.'nin kullandığı cip, yakaladı. Cipinden indirilen E.Y.D., polis tarafından kelepçelendi.

'ALKOL UYGULAMASINDAN KAÇIYORDUM'

Polis ekiplerinin 'neden kaçıyorsun' sorusuna E.Y.D., 'Alkol uygulamasından kaçıyorum. Alkollüyüm ben tamam' cevabı verdi. E.Y.D., ardından ekipler tarafından polis otosuna bindirilerek sağlık kontrolüne götürüldü. Eşinin gözaltına alındığını gören B.D. ise, polisleri uzun süre uğraştırdı. B.D., eşine bebeğinin gözü önünde kötü muamele uygulandığını söyleyerek, polislere hakaretlerde bulundu.

EKİP ARACININ KAZA YAPMASINA SEBEP OLDUN'

Ekip otosuna bindirilen E.Y.D. ile bir polis memuru arasında ilginç diyaloglar yaşandı. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan ve ekipler tarafından yakalanan E.Y.D., özgürlüğünün kısıtlandığını söyledi. Polis memuruna, "Bana neden ters kelepçe yapıyorsunuz? Benim suçum mu var?" diyen E.Y.D.'ye, polis memuru ise "Benden kaçarsan senin özgürlüğünü kısıtlarım. Sen 2 tane trafik polisinin kaza yapmasına, bir ekip arabasının kaza yapmasına sebep oldun. Daha ne yapacaksın? Kaçıp yakalandıysan, sonucuna katlanacaksın. Devletin arabasına niye vuruyorsun? Vurmayacaksın, bekleyeceksin" diye cevap verdi.

'BİRÇOK SUÇTAN İŞLEM YAPILACAK'

Polis ekiplerinin 5 kilometrelik ve 20 dakikalık kovalamacası sonunda yakalanan E.Y.D.'nin daha önce birçok kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2026 yılına kadar el konulduğu öğrenildi. E.Y.D. ve eşi B.D.'ye, 'sokağa çıkma kısıtlaması ihlali', 'ters yönden araç kullanmak', 'tehlikeli araç kullanmak', 'dur ihtarına uymamak', 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'maske takmamak', 'polise mukavemette bulunmak' gibi birçok suçtan işlem yapılacağı öğrenildi.
DHA
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