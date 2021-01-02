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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp sigara içerek yangını seyretti, 3 bin 150 TL ceza yedi

Bursa'da bir apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın sebebiyle onlarca meraklı vatandaş, kısıtlamaya aldırış etmeyerek sokağa çıktı. Polisin defalarca uyarmasına rağmen elinde sigarasıyla yangını seyretmekte direten bir vatandaşa 3 bin 150 TL para cezası verildi.
 02 Ocak 2021 10:31
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp sigara içerek yangını seyretti, 3 bin 150 TL ceza yedi

Olay dün gece saat 21:00 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Güneştepe mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Doğan G.'ye ait evin mutfak bölümünde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Alevlerin ve dumanların evi sarmasıyla durumu fark eden Doğan G. ve ailesi durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 3 itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın sebebiyle dumandan etkilenen 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın sebebiyle onlarca meraklı vatandaş, kısıtlamaya aldırış etmeyerek sokağa çıktı.

Polis ekipleri meraklı kalabalığı defalarca kez evlerine girmeleri konusunda ikaz etti. E.K. isimli maskesiz bir vatandaş da sigara içerek yangını seyredince polis ekipleri tarafından uyarıldı.

Ekiplerin uyarını dinlemeyen ve tartışan E.K.'ye 'Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak' suçundan 3 bin 150 TL para cezası uygulandı. Bu anlar ise kameralar tarafından görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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