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Sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi.
 02 Ocak 2021 11:02
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Sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermediği, bundan sonra da vermeyeceği vurgulandı.

Paylaşımda, bu kapsamda bölgede her türlü tedbiri alan Türk komandolarının bir sızma girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
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