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KDK, nüfus memuru tarafından yanlış yazılan ismin düzeltilmesini sağladı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), ismi nüfus memuru tarafından yanlış yazıldığı için sosyal hayatta sorun yaşayan çocuğun adının değiştirilmesini sağladı.
 02 Ocak 2021 12:40
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KDK, nüfus memuru tarafından yanlış yazılan ismin düzeltilmesini sağladı

KDK'den yapılan açıklamaya göre, "www.ombudsman.gov.tr" üzerinden kuruma başvuran çocuk, doğduğunda babasının ismini "Fatma" koyduğunu ancak nüfus memurunun yanlış anlayarak nüfus kağıdına "Fatmatül" yazdığını belirtti.

Babasının, nüfus memurunun yazdığı ismin yanlış olduğunu gördüğünde itirazda bulunduğunu fakat kendisine "sadece mahkeme yoluyla sorunun çözülebileceğinin" söylendiğini aktaran çocuk, mahkeme kararı gerekmeksizin ad ve soyadı değişikliği yapabilme imkanı çıkınca idareye gittiğini bildirdi.

Dilekçesine rağmen isim değiştirme talebinin idare tarafından reddedildiğini kaydeden çocuk, "alay edilen, hiçbir anlamı olmayan 'Fatmatül' isminin 'Fatma' olarak değiştirilmesi için" ombudsmana başvurdu.

Türkiye'de çocuklardan velisinin iznine ihtiyaç duymadan başvuru alan tek kurum olan ombudsmanlık, başvuru üzerine çocuğun yaşadığı ilçenin kaymakamlığı ile iletişime geçti.

Kaymakamlık ile KDK arasındaki görüşmeler sonucunda İlçe İdare Kurulu, küçük kızın adını "Fatma" olarak düzeltti.
Anadolu Ajansı
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