1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sosyal Koruma Kalkanı ile 9 ayda yaklaşık 45,5 milyar lira destek verildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde 31 Aralık sonu itibarıyla 3 milyon 582 bin 455 çalışanın hesaplarına 23 milyar 371 milyon 396 bin 994 lira Kısa Çalışma Ödeneği yatırıldı- Nakdi Ücret Desteği ile ücretsiz izne ayrılmış 2 milyon 216 bin 622 çalışana 6 milyar 478 milyon 346 bin 870 lira, Normalleşme Desteği kapsamında da normal çalışma düzenine dönen 3 milyon 183 bin 435 çalışana 2 milyar 461 milyon 543 bin 960 lira destek verildi-
 02 Ocak 2021 11:59
+Aa- Yazdır
Sosyal Koruma Kalkanı ile 9 ayda yaklaşık 45,5 milyar lira destek verildi

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerini en aza indirmek için başlatılan "Sosyal Koruma Kalkanı" kapsamında vatandaşlara 9 ayda yapılan destek ve yardımların 45,5 milyar liraya yaklaştığını bildirdi.

Türkiye'de Mart 2020'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinden vatandaşları korumak amacıyla başlatılan Sosyal Koruma Kalkanı programı ile her sektörden çalışanlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek ve yardım paketleri devreye alındı.

9 ayın geride bırakıldığı salgın döneminde verilen ve verilmeye devam edilen bu destekler vatandaşlara umut, sektörlere de can suyu oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı" kapsamında 31 Aralık 2020 sonu itibarıyla verilen toplam destek miktarlarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2020'de Kovid-19'un etkilerinden çalışanlarımızı ve tüm vatandaşlarımızı korumak için hayata geçirdiğimiz Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yaptığımız doğrudan destek ve yardımlar 45,5 milyar liraya yaklaştı. 2021'de de vatandaşlarımızı korumaya devam edeceğiz."

- Yaklaşık 6,4 milyon haneye 1000'er lira destek

Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde 31 Aralık 2020 itibarıyla sağlanan desteklere ilişkin verilere göre, Sosyal Destek Programının Faz 1 ayağında 2 milyon 111 bin 254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, Faz 2 ayağında ise 2 milyon 316 bin 10 haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin lira ödeme yapan Bakanlık, devam eden Faz 3 kapsamında şu ana kadar 1 milyon 949 bin 785 haneye 1000'er lira destek verdi.

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında toplanan bağışlar da dönemsel ihtiyaç sahibi 2 milyon 53 bin 282 haneye 1000'er liralık ödemeler halinde aktarıldı.

- 3 milyonu aşkın çalışan için "Normalleşme Desteği"

Kısa Çalışma Ödeneği çerçevesinde 3 milyon 582 bin 455 çalışana 23 milyar 371 milyon 396 bin 994 lira ödeme yapıldı. Bakanlık, 1 Aralık 2020 itibarıyla Kısa Çalışma Ödeneğine yeniden başvuru almaya başlarken, yeni bir uygulama olarak başvurular artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Ayrıca Nakdi Ücret Desteği ile ücretsiz izne ayrılmış 2 milyon 216 bin 622 çalışana 6 milyar 478 milyon 346 bin 870 lira, İşsizlik Ödeneği ile de 913 bin 818 kişiye 4 milyar 527 milyon 867 bin 466 lira ödeme yapıldı.

Toparlanma süreci ile birlikte normal çalışma düzenine geçen 3 milyon 183 bin 435 çalışana ise Normalleşme Desteği olarak 2 milyar 461 milyon 543 bin 960 liralık SGK prim mahsuplaşması yapıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Emekli de refah payı istiyor
02 Ocak 2021 08:05		 Kısıtlama dönemine denk gelen emekli aylıkları ödenecek
29 Aralık 2020 09:37
Tarım Bakanı: Destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak
25 Aralık 2020 10:15		 Aşı yoksa iş de yok
25 Aralık 2020 08:00
2021'de AGİ ne kadar olacak?
23 Aralık 2020 08:09		 İŞKUR'un 'İş'te Anne Projesi'nden 42 binden fazla kişi yararlandı
21 Aralık 2020 10:56
Asgari ücrette rakamlar konuşacak
21 Aralık 2020 09:00		 Facebookta eski eşle olan fotoyu paylaşmak dul maaşının iptalini gerektirir mi?
20 Aralık 2020 00:10
Meslek hastalığı ve vazife malullüğü işlemleri nasıl olacak? SGK açıkladı
19 Aralık 2020 10:08		 Virüsten ölen sağlıkçıların yakınlarına maaş bağlanacak
18 Aralık 2020 13:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:15 - Somali'deki terör saldırısında 1'i Türk, 4 kişi hayatını kaybetti14:12 - Valilik 'mutasyonlu hastanın 10 gün şehirde gezdiği' iddialarını yalanladı14:11 - Hastanede çıkan yangında başka hastaneye sevk edilen hasta hayatını kaybetti14:00 - Noterler 600 milyon liralık işlemi kredi kartıyla gerçekleştirdi13:50 - 'Kömürhan Köprüsü dünyanın 4. büyük projesi unvanını taşıyor'13:49 - Evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti
13:36 - Mutasyona uğramış virüslü hasta, evden yurda götürüldü13:30 - Yenikapı'da taksicilerin taksimetre güncelleme yoğunluğu devam ediyor13:10 - Bakan Koca'dan acil durum hastanelerine ilişkin açıklama13:04 - 'Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, 1984'ün de altında kaldı'13:00 - Milli atlet Süreyya Ayhan'a büyük şok! Şampiyonluk hediyesi eve el konuldu12:48 - Küçükçekmece'de Iraklı iş insanının koruması silahla öldürüldü
12:45 - Belediyeden '84 işçinin işten çıkarıldığı' iddiasına ilişkin açıklama12:43 - Uçakta sigara içtiği tespit edilen yolcuya 2 bin 603 lira para cezası12:40 - KDK, nüfus memuru tarafından yanlış yazılan ismin düzeltilmesini sağladı12:25 - Kırıkkale'de aynı aileden 2'si çocuk 8 kişi karbonmonoksitten zehirlendi12:13 - THY'den İngiltere-Türkiye uçuşlarına ilişkin açıklama
11:59 - Sosyal Koruma Kalkanı ile 9 ayda yaklaşık 45,5 milyar lira destek verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2 Ocak 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
Türkiye'de mutasyonlu koronavirüsün görüldüğü iller
Başkent'te garajda ölü bulunan 3 gencin ölüm nedeni belli oldu
5 üniversiteye Rektör ataması yapıldı
Aşı beni ne kadar korur? Sıra ne zaman gelir? İşte cevapları
Dolandırıcıların gösterdiği ilgiden memnun kaldı! Üç dakikada 19 bin lirası gitti
Genç oyuncuya ormanda tecavüz eden kuryeye 22 yıl hapis!
Kütahya'da erkeksiz fabrika! Dünyada örneği az
PKK'nın buğday hattı
Başkan'dan talihliye: 3, 5 milyon lira da belediyeye atsın da hizmet edelim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ian Nepomniachtchi 1
01.01.2021 milli piyango açıklaması 3
2020 fragmandı asıl film şimdi başlıyor 2
şikayetetbutonu'na sormak istedikleriniz 7
1'de nostalji 2
lahana 1
Omar elabdellaoui'nin elinde havai fişek patlaması 5
Türkiye'de 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmesi 3
2021'den beklentilerimiz 3
tarihi değiştiren buluşlar 1
SON İLANLAR
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Gençlik ve Spor Bakanlığı uzman yardımcısı alım ilanı
Samsun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam