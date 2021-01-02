Uçakta sigara içtiği tespit edilen yolcuya 2 bin 603 lira para cezası
THY'nin Şanlıurfa-İstanbul tarifeli seferi sırasında arka tuvalette sigara içerken yakalanan yolcuya seferin tamamlanmasının ardından havalimanında işlem yapıldı
|02 Ocak 2021 12:43
|+Aa- Yazdır
Türk Hava Yollarının (THY) Şanlıurfa-İstanbul tarifeli seferinde tuvalette sigara içerken yakalanan yolcuya 2 bin 603 lira idari para cezası kesildi.
Şanlıurfa'dan 30 Aralık'ta İstanbul'a hareket eden THY uçağında yer alan İ.H.A., arka tuvalette sigara içti. Durumu fak eden kabin ekipleri, İ.H.A. hakkında "kural dışı yolcu" formu düzenledi.
Kaptan pilot, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kulesi'ne sigara içen yolcuyu bildirerek, uçağa polis talep etti.
Uçağın saat 21.45'te İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından polis ekibi, İ.H.A.'yı uçağın kapısında bekledi.
Polis merkezine götürülen ve hakkında işlem yapılan yolcuya 2 bin 603 liralık idari para cezası kesildiği öğrenildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Valilik 'mutasyonlu hastanın 10 gün şehirde gezdiği' iddialarını yalanladı
02 Ocak 2021 14:12
|Noterler 600 milyon liralık işlemi kredi kartıyla gerçekleştirdi
02 Ocak 2021 14:00
|Yenikapı'da taksicilerin taksimetre güncelleme yoğunluğu devam ediyor
02 Ocak 2021 13:30
|Bakan Koca'dan acil durum hastanelerine ilişkin açıklama
02 Ocak 2021 13:10
|'Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, 1984'ün de altında kaldı'
02 Ocak 2021 13:04
|Belediyeden '84 işçinin işten çıkarıldığı' iddiasına ilişkin açıklama
02 Ocak 2021 12:45
|'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasından 800 bin kişi yararlandı
02 Ocak 2021 11:39
|Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp sigara içerek yangını seyretti, 3 bin 150 TL ceza yedi
02 Ocak 2021 10:31
|Özel tasarlanan yerli silahlar, bu yıl TSK'da göreve başlıyor
02 Ocak 2021 09:36
|Bakan Kasapoğlu 2021 hedeflerini anlattı: Bilim kampları başlayacak
02 Ocak 2021 07:35