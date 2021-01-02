Küçükçekmece'de Iraklı iş insanının koruması silahla öldürüldü
|02 Ocak 2021 12:48
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Küçükçekmece'de, Iraklı iş insanının koruması, silahla vurularak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre önceki gün, lojistik sektöründe hizmet veren bir firmaya giden kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheli, Iraklı iş insanı N.H.M ile görüşmek istedi. Danışmadaki iki kişiyle bir süre konuşan şüpheli, N.H.M'nin şirkette olmadığını söyleyen koruması Muhammet Şevki Taner'e (50) tabancayla ateş etti.
Vücuduna isabet eden üç mermi ile ağır yaralanan Taner, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu arada, olay anı şirketin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, şirketin giriş kapısında bekleyen şüphelinin danışmadaki Taner ile konuştuğu, binadan ayrılmadan önce de kendisine arkasını dönen Taner'e üç el ateş ettiği görülüyor.
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