'Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, 1984'ün de altında kaldı'
|02 Ocak 2021 13:04
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'ya 2020'deki katılım oranının, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kaldığını bildirdi.
Soylu, "Türkiye'nin topyekun PKK ile mücadelesinin geldiği nokta" başlığıyla Twitter hesabından 1984-2020 yıllarındaki bölücü terör örgütüne katılım durumuna ilişkin grafiği paylaştı.
PKK'ya 2020'de 52 kişinin katıldığını belirten Soylu, "Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kaldı! Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin topyekün PKK ile mücadelesinin geldiği nokta...Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 2, 2021
Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım,
örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kaldı!
Sayı: 5️2️
Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki
kararlılığın bir sonucudur... pic.twitter.com/7KXhQ5iwXH
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