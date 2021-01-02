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Yenikapı'da taksicilerin taksimetre güncelleme yoğunluğu devam ediyor

YENTAKOOP Başkanı Kıyasettin Telli:- "Taksimetre tarife ayarlaması daha önce Anadolu yakası ve Avrupa yakasında birçok noktada yapılırdı. İBB'nin yaptığı açıklamaya göre, bu yıl 4 taksimetre firmasının talebi üzerine 17 bin 395 taksinin tamamını Avrupa yakasında Yenikapı'da tek noktada ayar yapılmasına karar verilmiş"
 02 Ocak 2021 13:30
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Yenikapı'da taksicilerin taksimetre güncelleme yoğunluğu devam ediyor

İstanbul'da taksi ücretlerine zam kararının ardından taksimetre güncellemesi için sıraya giren taksiciler, Yenikapı'da yoğunluk oluşturdu.

Taksi ücretlerine 23 Aralık'ta yapılan zammın ardından Yenikapı'da oluşturulan taksi güncelleme noktasında dün başlayan yoğunluk bugün de devam ediyor.

Taksimetrelerini güncellemek için Yenikapı'daki etkinlik alanına gelen çok sayıda taksici uzun kuyruk oluşturdu. Saatlerce sıra bekleyen kimi taksiciler arasında gerginlik yaşanırken, bazı taksiciler de korna çalarak uygulamaya tepki gösterdi.

Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi (YENTAKOOP) Başkanı Kıyasettin Telli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Ekmeğinize ortak olma anlayışında olmayacağım, gelişmenize her türlü desteği vereceğim" diyerek yola çıktığını ancak 19 aydır her geçen gün taksicilerin hayatını zorlaştıran adımlar attığını ileri sürerek, şöyle konuştu:

"Taksimetre tarife ayarlaması daha önce Anadolu yakası ve Avrupa yakasında birçok noktada yapılırdı. İBB'nin yaptığı açıklamaya göre bu yıl 4 taksimetre firmasının talebi üzerine 17 bin 395 taksinin tamamını Avrupa yakasında Yenikapı'da tek noktada ayar yapılmasına karar verilmiş. Peki Sayın İmamoğlu, 17 bin 395 taksicinin talebi yerine neden 4 taksimetre firmasının talebini kabul etmiştir? Biz bu anlayışı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Zira pandemi döneminde ayar çadırları önlerinde sosyal mesafe kuralını ihlal eden aşırı kalabalıklar oluştu. Bizlerin sağlığını hiç düşünmediler."

Taksilerdeki iTaksi cihazlarında aynı zamanda taksimetre özelliğinin bulunduğunu aktaran Telli, "İBB sırf taksimetre firmalarını korumak adına bu özelliği aktive etmiyor. Teknoloji çağında bizlere yapılan açıkca bir zulümdür. Örneğin İETT tarife zammı yaptığında İETT otobüslerinin bizim gibi saatlerce sıraya girdiği görülmüş müdür?

Diğer bir konuda taksimetre ayar ücretleri örneğin Ankara'da ayar ücreti 350 lira civarında ama İstanbul'da bu rakam 650 lira alınıyor. Bu konuda da Ticaret Bakanlığımız müdahil oluyor, Türkiye'nin tamamında ortak bir standart tarife ayar ücreti belirlemelidir. Aksi halde her ilde yerel yönetimler ile taksimetre firmaları keyfi fiyat uygulamaları yapmaktadır." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 23 Aralık 2020'de alınan kararla taksi ücretlerine yüzde 11 zam kararı alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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