Mutasyona uğramış virüslü hasta, evden yurda götürüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından İngiltere'den hava yolu ile gelen vatandaşlara yapılan test sonucunda, 15 kişide mutasyonlu koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen 15 kişiden birinin, Edremit ilçesinin turistik Kızılkeçili Mahallesi'nde yaşadığı öğrenildi. Kimliği açıklanmayan hastanın yaşadığı ev karantinaya alındı.

Evin bahçe kapısına 'Pandemi tedbirleri kapsamında bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' yazısı asıldı. Jandarma ekipleri de dün akşamdan itibaren evin önünde 24 saat nöbet tutmaya başladı. Eve giriş ve çıkışa izin verilmiyor.

Kızılkeçili Mahalle Muhtarı Ali Deveci, "Maalesef münferit bir olay yaşanıyor. Ama devletimiz, jandarmamız ile beraber gerekli önlemleri hep birlikte aldık. Burada izole edileceğine ve burada kalacağına inanıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Panik kesinlikle yok. Önlemler had safhada. Mutasyona uğramış virüs müdür değil midir tam bir kanıtımız yok ama gerekli önlemler alınmıştır" dedi.

MUTASYONA UĞRAMIŞ VİRÜSLÜ VAKA, YURDA GÖTÜRÜLDÜ

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Kızılkeçili Mahallesi'nde, mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen erkek hasta, sağlık ekipleri tarafından evinden alınarak karantina için yurda götürüldü. 112 Acil Servis ambulansındaki tam donanımlı sağlık ekibi, mutasyonlu koronavirüs tespit edilen 40'lı yaşlardaki erkek hastayı, Balıkesir'deki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurda götürmek üzere aldı. Hasta, evden elinde valiziyle yürüyerek çıktı. Sağlık ekibi, hastaya ambulansta yolculuk sırasında uyması gereken kuralları anlatıp uyarılarda bulundu.

Öte yandan, mutasyona uğramış koronavirüsün, hastadan alınan numunelerin Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarına gönderilmesi ve incelenmesi sonucu tespit edildiği öğrenildi.