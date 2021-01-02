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'Kömürhan Köprüsü dünyanın 4. büyük projesi unvanını taşıyor'

Malatya ile Elazığ arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapılan ve türkülere konu olan "Kömürhan Köprüsü" ve Bağlantı Tüneli açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreninde konuşuyor.
 02 Ocak 2021 13:50
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Malatya ile Elazığ arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapılan ve türkülere konu olan "Kömürhan Köprüsü" ve Bağlantı Tüneli açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Yapım bedeli 720 milyon lira olan proje Elazığ ve Malatya'yı birbirine bağlamanın ötesinde ulaşım aksının en önemli noktalarından birini oluşturuyor. Yılda sadece vakitten 9.3 milyon, yakıttan 4.7 milyon lira tasarruf sağlayacaktır. Tasarımından inşasına kadar yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla yapıldı. Tarihi bir abide özelliği taşıyan köprüsü, tüneli ve yollarıyla bu projenin bölgenin kalkınmasına ve refahına önemli katkılar sunacağına inanıyorum.

Yaptığımız yatırımlar inşa ettiğimiz eserlerle Fırat'ı kavuşmanın sevincin, refahın sembolü haline getirdik, getirmeyi sürdüreceğiz.

Ülkemizin ticari ve turizm potansiyeline katkı sağlayacağını düşündüğüm bu eser ulaşıma katkı sağlayanlardan sadece biridir.

Bölgemizin çehresini değiştirdik. Malatya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 12 kat, Elazığ'ın 11 kat artırdık. Malatya Havalimanı'na yeni terminal binası yapıyoruz. Elazığ havalimanını büyütüp geliştiriyoruz. Filozof Epiktetus bakın ne diyor: Koyun yemini çobanın önünü getirip de bak ne güzel yedim demez. Yemini yer semirir, yün ve süt verir. Bunun gibi sen de felsefi görüşlerini insanlara anlatıp durma.

Bunlar ülkenin ve milletin faydasına hiçbir adım atmadıkları gibi, atılan hayırlı adımlardan da rahatsız olurlar. Türkiye'nin ekonomi ve yatırımlarda olduğu gibi ilerlemesine tahammül edemezler. Ayasofya'nın ibadete açılmasından başörtüsüne kadar bu habis görüşün yansımalarını görüyoruz. Biz eser siyaseti diyoruz. İşte burada olduğu gibi eserlerimizle, yaptıklarımızla milletimizin karşısına çıkıyoruz. 2020 yılında da hizmet siyasetinden zerre taviz vermedik.

Sadece geçen yıl açtığımız tünellerin boyu 18.6 kilometreyi, köprü ve viyadüklerin uzunluğu 42 kilometreyi buluyor. 16 bin yatak kapasiteli 16 hastane ve ek binalarını hizmete sunduk. Enerjide TürkAkım Projesi'ni Ilısu Barajı'nı Kalyon Güneş Enerji tesisini hizmete açtık.

405 milyar metreküplük doğal gazın sevincini hep birlikte milletçe yaşadık. Konya Ovası sulamaları gibi pek çok tesisin açılışını yaptık. TOGG'un temelini atarken, Gaziantep'te 300 üretim tesissinin resmi açılışını gerçekleştirdik.

KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜ ÖZELLİKLERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, taşıt trafiğine 2x2 şeritle hizmet verecek, ters-Y tipi kule olarak tasarlanan Kömürhan Köprüsü, 168,5 metrelik tek pilon ve 380 metrelik orta açıklığıyla dünya literatüründe dördüncü sırada yer aldı.

Orta açıklığı 25 adet çelik segmentten oluşan ve gergin eğik askılı projelendirilen köprünün yapımında 42 adet (2x21) kablo imalatı gerçekleştirildi, inşasında Eyfel Kulesi'ndeki kadar, yaklaşık 7 bin ton çelik kullanıldı.

Kömürhan Köprüsü ve Tüneli, yapım, tasarım ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynaklar kullanılarak tamamen Türk mühendis ve işçileri tarafından inşa edildi.

Projeyle doğu-batı, güney-kuzey aksında önemli bir noktada bulunan Elazığ ve Malatya'nın günden güne gelişimine bağlı olarak ortaya çıkan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak, D-300 Devlet Yolu'nun ulaşım standartlarını artırarak, konforlu seyahat imkanını tesis etmek amaçlandı.

5 bin 155 metre uzunluğundaki projenin 2x2400 metresini çift tüp tünel, 660 metresini gergin eğik kablolu tipte Kömürhan Köprüsü, 2 bin 95 metresini ise bağlantı yolu oluşturuyor.

Projede 1 eş düzey kavşak, 1 farklı seviyeli köprülü kavşak, 1 karakol binası ve NATO petrol boru hattı deplasesi bulunuyor.
Memurlar.Net
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