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Noterler 600 milyon liralık işlemi kredi kartıyla gerçekleştirdi

Adalet Bakanlığınca 3 Şubat 2020'de hayata geçirilen "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ve Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi" uygulamasıyla 31 Aralık 2020'ye kadar 2 milyon 224 bin 648 işlem yapıldı- Uygulama kapsamında kredi kartıyla gerçekleştirilen işlemlerin toplam hacmi 597 milyon 592 bin 328 lira oldu
 02 Ocak 2021 14:00
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Noterler 600 milyon liralık işlemi kredi kartıyla gerçekleştirdi

Adalet Bakanlığı, 3 Şubat 2020'de hayata geçirilen "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ve Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi" uygulaması kapsamında 597 milyon 592 bin 328 liralık işlemin kredi kartıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Bakanlık, 2020'de noterlerdeki işlemleri kolaylaştırmak ve daha güvenli hale getirmek için Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında önemli yenilikleri hayata geçirdi.

Bu kapsamda yapılan yeniliklerden biri, 3 Şubat 2020'de hayata geçirilen "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ve Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi" uygulaması oldu. Uygulama, vatandaşların nakit taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırdı.

Uygulamayla 31 Aralık 2020'ye kadar kredi kartıyla 2 milyon 224 bin 648 işlem gerçekleştirildi. Kredi kartıyla gerçekleştirilen işlemlerin toplam hacmi 597 milyon 592 bin 328 lira olurken, noterliklerde güvenli ödeme sistemi kullanımı 1098 olarak gerçekleşti.

- e-Noter uygulamasıyla dijital dönüşüm

Adalet Bakanlığının 2020'de yargı reformu kapsamında noterliklerde hayata geçirdiği bir diğer önemli yenilik ise e-noter uygulaması oldu. Uygulama, vatandaşlara noterlik işlemleri için internet üzerinden randevu alabilme ve bazı işlemleri noterliklere gitmeden halletme imkanı sundu.

26 Ekim 2020'de başlatılan e-Noter uygulamasıyla vatandaşlar, 5 bin 124 işlem için randevu talebinde bulundu. Ayrıca noterliklere gitmeden bin 387 işlemi çevrimiçi gerçekleştirdi.

- 2020'de 31 milyondan fazla işlem yapıldı

Türkiye genelinde hizmet veren 2 bin 250 noterlikte 2020'de toplam 31 milyon 286 bin 309 işlem gerçekleştirildi.

Yapılan işlemlerde en büyük pay 9 milyon 103 bin 901 işlemle ikinci el araç alım satımında oldu.

Yıl içerisinde noterliklerde yapılan diğer işlem kalemleriyse şöyle gerçekleşti:

"Araç tescil 3 milyon 58 bin 998, araç satış harici sözleşmeler 591 bin 654, vekaletname 5 milyon 632 bin 367, ihtarname 1 milyon 111 bin 70, mirasçılık 370 bin 950, belge onay 104 bin 237, azilname 142 bin 628, protesto 575 bin 337, defter onayı 5 milyon 59 bin 668, diğer işlemler 5 milyon 535 bin 499."
Anadolu Ajansı
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