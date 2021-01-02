Hastanede çıkan yangında başka hastaneye sevk edilen hasta hayatını kaybetti
|02 Ocak 2021 14:11
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Gaziantep'te özel hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangın nedeniyle başka hastaneye sevk edilen hasta yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde 19 Aralık'ta çıkan yangın nedeniyle Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edilen Hasan Özyıldız, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Özyıldız'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işleminin ardından Kilis'te defnedildi.
- Olay
Gaziantep'te 19 Aralık Cumartesi günü SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin 19 hastanın tedavi gördüğü Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangın çıkmıştı.
Yangın nedeniyle 7 kişi olay yerinde, bir kişi ise başka hastaneye sevk edildiği sırada yaşamını yitirmişti. Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 11 hastadan 4'ü müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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