Valilik 'mutasyonlu hastanın 10 gün şehirde gezdiği' iddialarını yalanladı

Gaziantep Valiliği, kentte bazı kişilerde mutasyonlu yeni tip koronavirüs tespit edildiği ve bunların kentte dolaştığı iddialarını yalanladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında İngiltere'den Gaziantep'e mutasyona uğramış olan Kovid-19 virüsü taşıyan yolcuların geldiğine ilişkin haberlerin yer aldığı anımsatıldı.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Bazı basın mecralarında İngiltere'den Gaziantep'e mutasyona uğramış olan Kovid-19 virüsü taşıyan yolcuların geldiği ve hasta olduğunu bile bile 10 gün boyunca şehir içinde dolaştığı ifadelerine yer verilmiştir. Bu ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.

Mutasyona uğramış olan Kovid-19 vakaları ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığımızın aldığı önlemler doğrultusunda İngiltere'den ülkemize gelen tüm yolcular gidecekleri illere liste halinde bildirilmekte ve hem yol esnasında hem de kalacakları ikamette izolasyona tabi tutulmaktadır. İlimize İngiltere'den gelen yabancı uyruklu olanlar dahil olmak üzere bütün yolcular da geldikleri andan itibaren sıkı bir izolasyona tabi tutulmuş ve PCR testleri yapılmıştır."