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Somali'deki terör saldırısında 2 Türk hayatını kaybetti

Fahrettin Koca: Somali'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2'ye yükseldi.
 02 Ocak 2021 14:15
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Somali'deki terör saldırısında 2 Türk hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

Somali'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2'ye yükseldi. Yaralanan 3'ü Türk 14 kişinin tedavisine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizde devam ediyoruz. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Anadolu Ajansı
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