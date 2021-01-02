Somali'deki terör saldırısında 2 Türk hayatını kaybetti
Fahrettin Koca: Somali'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2'ye yükseldi.
|02 Ocak 2021 14:15
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2'ye yükseldiğini duyurdu.
Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;
Somali'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2'ye yükseldi. Yaralanan 3'ü Türk 14 kişinin tedavisine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizde devam ediyoruz. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırıyı şiddetle kınıyorum.
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