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MEB'den atölye ve laboratuvar şefleri için yeni görüş yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı görüşünü değiştirdi. Atölye ve laboratuvar şeflerine "Planlama ve Bakım-Onarım Görevi" karşılığı ek ders ücreti ödenebilecek
 02 Ocak 2021 14:44
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MEB'den atölye ve laboratuvar şefleri için yeni görüş yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim-öğretim sürecinde atölye ve laboratuvar şeflerinin ilgili mevzuat doğrultusunda düzenleyecekleri raporlara bağlı olarak söz konusu çalışmaların okul yönetimlerince uygun bulunması halinde alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine "Planlama ve Bakım-Onarım Görevi" karşılığı ek ders ücreti ödenebileceğini belirtti.
Memurlar.Net
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