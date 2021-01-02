MEB'den atölye ve laboratuvar şefleri için yeni görüş yazısı
Milli Eğitim Bakanlığı görüşünü değiştirdi. Atölye ve laboratuvar şeflerine "Planlama ve Bakım-Onarım Görevi" karşılığı ek ders ücreti ödenebilecek
|02 Ocak 2021 14:44
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Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim-öğretim sürecinde atölye ve laboratuvar şeflerinin ilgili mevzuat doğrultusunda düzenleyecekleri raporlara bağlı olarak söz konusu çalışmaların okul yönetimlerince uygun bulunması halinde alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine "Planlama ve Bakım-Onarım Görevi" karşılığı ek ders ücreti ödenebileceğini belirtti.
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