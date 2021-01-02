Polis ekiplerine mukavemet eden Kovid-19 hastası yurda yerleştirildi
Trabzon'da polis ekiplerine mukavemet gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası yurda yerleştirildi.
|02 Ocak 2021 14:57
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Trabzon'da polis ekiplerine mukavemet gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası yurda yerleştirildi.
Akçaabat ilçesinde gece saatlerinde 5 arkadaş, kısıtlamayı ihlal ederek sokağa çıktı.
Devriye görevi yapan bekçi ve polis ekiplerinin sorgusunda gruptakilerden O.Ç'nin, Kovid-19 testinin pozitif olduğu ve tedavisine evinde devam edildiği belirlendi.
Bu kişiler, haklarında idari işlem yapmak isteyen polislerle tartıştı. Polis ekipleri, kendilerine hakarette ve tehditte bulunan 5 kişi hakkında işlem yaptı.
Kovid-19 hastası, izolasyon sürecini tamamlamak üzere yurda yerleştirildi.
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