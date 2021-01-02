Bugün bin 713 yeni hasta tespit edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 1.713 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor.
|02 Ocak 2021 19:01
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Sağlık Bakanlığı 02 Ocak 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 218 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 202 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 3 bin 764 oldu, 11 bin 672 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 126 bin 432'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: 'Bugün tespit edilen 1.713 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz. Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz. ' ifadelerini kullandı.
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