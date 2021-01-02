Antalya'da yabancı turistler denizin keyfini çıkardı
Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistler, sahillerde güneşlendi.
|02 Ocak 2021 15:14
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Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistler, sahillerde güneşlendi.
Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 47'yi buldu. Kısıtlama nedeniyle Antalya'nın cadde ve sokakları boş kaldı.
Kısıtlamadan muaf tutulan turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize girdi, güneşlendi.
Bazı tatilciler ise palmiye ağaçlarının arasında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü.
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