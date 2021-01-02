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Temizlik işçisinin davranışı görenlerin yüreklerini ısıttı

Düzce'de kısıtlamada görevinin başında olan temizlik görevlisi bir yandan işini yaptı diğer yandan köpekleri de sevmeyi ihmal etmedi.
 02 Ocak 2021 15:22
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Temizlik işçisinin davranışı görenlerin yüreklerini ısıttı

Düzce'de kısıtlamada görevinin başında olan temizlik görevlisi bir yandan işini yaptı diğer yandan köpekleri de sevmeyi ihmal etmedi. Videoyu görenler ise "2021 yılının en güzel görüntüsü" dediler.

Düzce'de Korona virüs tedbirleri kapsamında boş kalan sokaklarda görevine devam eden bir temizlik işçisi ile sokak köpeklerinin dostluğu vatandaş kamerasına yansıdı.

Düzce'de İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar boş kaldı. Tedbirler kapsamında görevine devam eden bir temizlik işçisi ile sokak köpeklerinin dostluğu vatandaş kamerasına yansıdı. Bir yandan işini yapmaya devam eden temizlik görevlisi diğer yandan sokak köpeklerini de sevmeyi ihmal etmedi. Temizlik işçisinin davranışı görenlerin yüreklerini ısıttı.
İhlas Haber Ajansı
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