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Özel harekat polisi denize atlayıp turisti kurtardı

Beşiktaş Ortaköy Sahili'nde demire tutunup sarkarak fotoğraf çektirmek isteyen Avusturalyalı turist tutunduğu demirin yerinden kopması sonucu denize düştü. Başından yaralan turist can havliyle kıyıya yüzerken vatandaşlar onu yukarı çekmek için çabaladı. Bu sırada orada bulunan Özel Harekat polisi denize atlayıp turisti kurtardı. Yaşanan olay cep telefonu ile saniye, saniye görüntülendi.
 02 Ocak 2021 15:27
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Olay dün akşam saatlerinde Ortaköy Sahili'nde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan Türk kökenli Avusturalyalı turist Ortaköy Camii önündeki demir korkuluklara tutunup sarkarak arkadaşına fotoğraf çektirmek istedi. Tutunduğu demir korkuluğun bir anda yerinden kopması sonucu demirle birlikte denize düşen turist suya gömüldü. Başından yaralanan turist suya batıp çıkarak can havliyle kenara yüzdü. Turisti elinden tutan vatandaşlar onu yukarı çekmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bu sırada kalabalığı görüp gelen bir Özel Harekat polisi tereddüt etmeden denize atlayıp turisti kurtardı. Vatandaşların haber vermesi üzerine kısa sürede gelen sağlık ekibi yaralı turiste ilk müdahalede bulundu. Daha sonra ambulansa alınan turist tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay o sırada sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Muhammed Kulaşen tarafından saniye, saniye görüntülendi.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ DENİZE ATLAYIP KURTARDI

Muhammed Kulaşen "Ben sosyal medya üzerinden canlı yayın yapıyordum, bu sırada bir vatandaşın denize düştüğünü gördüm ve kamerayı o kısma yönlendirdim. Yardıma koşan vatandaşlar oldu, onu çıkarmaya çalıştılar ama çıkaramadılar. Denize düşen kişinin başında ve kolunda yaralanma vardı. O sırada Özel Harekat polisleri geldi bir tanesi denize atladı. Sonra ambulansa haber verildi, gelip aldılar ve hastaneye götürdüler. Düşen kişi Avusturalya'dan turist olarak gelmiş Türk kökenli aslında, oradaki korkuluklara tutunmak istemiş demir kopunca da demirle birlikte denize düşmüş, başından ve kolundan ciddi şekilde yaralanmış" dedi.

"POLİS BURADA OLMASA ÖLMÜŞTÜ, HAYATINI KURTARDI"

Olay anına tanık olan Davut Özgül "Sokağa çıkma yasağı vardı fakat turist muaf olduğu için burada fotoğraf çektiriyorlardı. Fotoğraf çekerken demire asıldı. Demir kopunca demirle birlikte denize düştü. Bir Özel Harekat polisi denize atladı. O polis burada olmasaydı adam ölmüştü. Hiç kimse denize girmedi ama Özel Harekat polisi tereddüt etmeden atladı ve adamın hayatını kurtardı" diye konuştu.

DHA
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