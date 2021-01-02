1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mahkeme örnek bir karar verdi: Soyadı değiştirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Aile Mahkemesi, kendisini istismarda bulunduğunu öne sürdüğü babasının soyadını taşımak istemeyen İ.A. (14) adlı kız çocuğunun talebini haklı buldu. Kararı sevinçle karşılayan İ.A., "Yeni yıla yeni soyadımla girdim. Bu süreçte yanımda olan, beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim" dedi.
 02 Ocak 2021 15:31
+Aa- Yazdır
Mahkeme örnek bir karar verdi: Soyadı değiştirildi

Kuşadası'nda annesiyle yaşayan İ.A., babası L.A.'nın cinsel istismarına uğradığını öne sürerek 27 Nisan 2018'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk İzleme Merkezi, İ.A. ile görüştükten sonra Söke 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne baba L.A. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla dava açtı. 30 Ocak 2020'de sonuçlanan davada L.A., 'delil yetersizliğinden' beraat etti.

'ÇOK MUTLUYUM'

İ.A., bu kez de kendisine istismarda bulunduğunu öne sürdüğü babasının soyadını taşımak istemediğini belirterek annesinin avukatı aracılığıyla Kuşadası Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Çocuğun soyadını değiştirme talebi, mahkemece kabul edildi. Kararı sevinçle karşılayan İ.A., "Yeni yıla yeni soyadımla girdim. Bu süreçte yanımda olan ve beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Soyadım değiştiği için çok mutluyum" dedi.

'MAHKEME ÖRNEK BİR KARAR VERDİ'

Kuşadası Aile Mahkemesi'nin örnek bir karar verdiğini belirten İ.A.'nın avukatı Işık Arcan ise "Babası tarafından istismara uğrayan ancak delil yetersizliğinden beraat kararı verilen İ.A. için babaya karşı soyadı değişikliği davası açtık. Aile Mahkemesi, soyadının değiştirilmesi istemini kabul ederek küçük kızımızı mutlu etti. Davanın avukatları ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu olarak bizler de bu sevinci, paylaşıyoruz" diye konuştu.

'GELECEĞİNE KATKIDA BULUNACAK'

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, "Başından beri davayı çok yakından takip ettik. Kuşadası Aile Mahkemesi, bize çok güzel bir haber verdi. Bu kararın, çocuğun geleceğine katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Karar, Türkiye'de hukukun üstünlüğünün var olduğunu kanıtladı. Ancak, toplumumuzda kadın ve çocuklara yönelik şiddet ile istismarın yoğun olarak yaşandığını da unutmamamız gerekiyor" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Birbirine hakaret eden kayınvalide ve geline 1100'er TL ceza
26 Aralık 2020 17:06		 Uber'in erişim engeli kaldırıldı yeniden faaliyete geçiyor
24 Aralık 2020 11:51
'Bir suç bulacak onu da bana yıkacaklardı'
23 Aralık 2020 06:40		 Yargıtay eski üyelerinin Yüce Divan'daki ilk duruşması tamamlandı
22 Aralık 2020 16:43
Üç hakimden kritik kanser ilacı kararı
21 Aralık 2020 08:49		 Adli görevi yapan profesör hangi mevzuata göre yargılanır?
20 Aralık 2020 00:01
Vakıf Üniversitesi çalışanları kamu personeli sayılır mı?
15 Aralık 2020 14:05		 Okul müdürünün öldürülmesine ilişkin davada karar
07 Aralık 2020 22:11
FETÖ sanığını savunan avukata 'yasaklama' cezası
02 Aralık 2020 23:47		 AİHM'den, HDP'li vekillerin başvurusuna ret kararı
30 Kasım 2020 10:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:23 - Doktoru darbettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı17:21 - Bilim Kurulu Üyesi İlhan'ın yürek burkan hikayesi17:18 - AstraZeneca aşısı, 4 Ocakta piyasaya sürülecek16:48 - Futbolcu Omar'dan ambulans şoförüne: Ailesi zarar görür16:41 - Elektronik kelepçe izleme merkezi bu ay faaliyete geçecek16:38 - 'Dur' ihtarına uymayan sürücü polis aracına çarptı
16:33 - Bitcoin 31 bin dolar sınırını geçti16:25 - İnternette satıp, otobüsle Türkiye'nin her yerine yolluyorlar16:23 - ASELSAN'ın küp uydusu için geri sayım16:21 - Yanlış antibiyotik kullanımı hayatını zindana çevirdi!16:13 - Antalya Valisi Yazıcı, koronavirüse yakalandı16:12 - 'Koronavirüs nedeniyle bu yıl daha az grip vakası görüldü'
16:09 - Devam eden bir dava, rotasyon tercihlerinde etkili olur mu?16:08 - Dünyanın en yaşlı insanı 118 yaşına girdi16:04 - Salgın dünya genelinde eğitimi de sekteye uğrattı16:01 - Aralıkta en çok bu ürünün fiyatı arttı15:56 - İzmir'de polisin dikkati sayesinde 2 EYP ele geçirildi
15:46 - Donan göl ve menderesler görsel şölen sunuyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2 Ocak 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
Türkiye'de mutasyonlu koronavirüsün görüldüğü iller
Başkent'te garajda ölü bulunan 3 gencin ölüm nedeni belli oldu
Dolandırıcıların gösterdiği ilgiden memnun kaldı! Üç dakikada 19 bin lirası gitti
5 üniversiteye Rektör ataması yapıldı
Aşı beni ne kadar korur? Sıra ne zaman gelir? İşte cevapları
Kütahya'da erkeksiz fabrika! Dünyada örneği az
Genç oyuncuya ormanda tecavüz eden kuryeye 22 yıl hapis!
Milli atlet Süreyya Ayhan'a büyük şok! Şampiyonluk hediyesi eve el konuldu
Bakan Koca'dan acil durum hastanelerine ilişkin açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
emniyet kemeri takmama cezası 1
1'de nostalji 2
Vaka sayılarının sert şekilde düşmesi 2
Siyaset 2
1 Ocak 2021 hava sıcaklığının anormal olması 4
Ben nereye gitsem yalnızlığın baskenti orası 3
bir ayağı sözlükte bir ayağı iki gözü eli kulağı iletide olan ya 1
30 yıldır görmeyen adamın gözünü açmak 3
diskalkuli 2
o ses Türkiye yılbaşı özel 2
SON İLANLAR
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Gençlik ve Spor Bakanlığı uzman yardımcısı alım ilanı
Samsun Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Karabük Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Emniyet Genel Müdürlüğü 4 aşçı alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli memur alacak
Büyükçekmece Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Evreşe Belediyesi işçi alacak
Çamardı Belediyesi geçici işçi alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam