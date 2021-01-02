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Prof. Dr. Mutlu: Günlük vaka sayımız 55'e kadar düştü

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Derya Mutlu, hastanenin Covid-19 laboratuvarında günde yaklaşık 400 test yaptıklarını belirterek, "Hastaların zirvesi 2-3 hafta önceydi ve günde yaklaşık 80 pozitif vakayla karşılaşıyorduk. Yeni tedbirlerle günlük 55-60 pozitif vakaya düşmüş durumdayız" dedi.
 02 Ocak 2021 15:33
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Prof. Dr. Mutlu: Günlük vaka sayımız 55'e kadar düştü

AÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı ve Covid-19 Laboratuvar Sorumlusu Prof. Dr. Derya Mutlu, hastanede özel olarak açılan PCR test laboratuvarlarının kapısını DHA'ya açtı. Covid-19 laboratuvarının nisan ayı itibarıyla çalışmaya başladığını hatırlatan Prof. Dr. Mutlu, AÜ Hastanesi'nde bugüne kadar 30 bin 383 test yapıldığını, bunların yaklaşık yüzde 10'unun pozitif vakayla sonuçlandığını aktardı. Pandeminin ilk dönemlerinde 30-40 test yaptıklarını, sonuçların ise 3 saatte çıktığını anlatan Prof. Dr. Derya Mutlu, vaka sayılarının artması nedeniyle ekip, cihaz ve test kapasitelerini artırdıklarını, şu an günlük 300-400 örnek üzerinde çalıştıklarını, sonuçlarına ise 1 saat içerisinde ulaştıklarını söyledi. 1 ay önce günlük ortalama 80 pozitif vakayla karşılaştıklarını anlatan Prof. Dr. Mutlu, alınan önlemler kapsamında olumlu sonuçlar alındığını, günlük 55-60 pozitif vaka tespit ettiklerini açıkladı.

ORTALAMA 55 POZİTİF VAKA

Prof. Dr. Derya Mutlu, Antalya'da nisan ve mayıs aylarında vaka sayılarının düşük olduğunu, turizmin hareketlenmesiyle sayıda artış yaşandığını belirtti. Prof. Dr. Mutlu, "İzmir, İstanbul ve Ankara kadar yüksek vaka sayıları hiçbir zaman olmamakla birlikte belirli miktarda Covid-19 hastasıyla karşılaşmaya başladık. Hiç düşüş yaşamadan yaklaşık 2 hafta öncesine kadar geldik. Günde yaklaşık 400 hasta çalışmaktayız. Bu hastaların da zirvesi 2-3 hafta önceydi ve günde yaklaşık 80 pozitif vakayla karşılaşıyorduk. Alınan yeni tedbirlerle birlikte günlük 55-60 pozitif vakaya düşmüş durumdayız" dedi.

LABORATUVARIN KAPASİTESİ ARTIRILDI

Koronavirüs vaka sayılarına bakıldığında tehlikenin hala ortadan kalkmadığını vurgulayan Prof. Dr. Derya Mutlu, koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. AÜ Hastanesi'ndeki Covid-19 laboratuvarı çalışmaları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mutlu, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar 30 bini aşkın test yaptık. 3 bini aşkın pozitif vakayla karşılaştık. Pozitiflik oranımızda son aylarda önemli artışlar gözlendi. Nisan, mayıs ayları Covid-19 açısından organize olduğumuz, hazırlık yaptığımız dönemdi. Laboratuvarımız eskiden sadece mesai saatleri arasında çalışıyordu, çünkü yetişmiş personelimiz yoktu hem de cihazlarımız yetersizdi. Vaka sayılarındaki artış ve hastane yönetiminin isteğiyle hem cihazlarımızı artırdık hem biyogüvenlik kabin sayımımızı artırdık, hem de daha fazla yetişmiş, işi bilen ekiple birlikte artık 24 saat çalışan bir laboratuvar olduk. Sağlık Bakanlığı'ndan sağlanan kitlerimiz bize bu süre içerisinde kesintisiz geldi. Bu kitlerde de zaman zaman iyileştirmeler oldu. Yapılan iyileştirmelerle birlikte test çalışma süreleri de çok kısaldı. Cihazda geçirilen süre 50 dakikaya kadar düştü. Bu ön hazırlığımızla beraber 1 saat içerisinde sonuç verebilir hale gelmiş oldu. Bu da pandemiyi daha yönetilebilir hale gelmesini sağladı."
DHA
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