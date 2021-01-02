Bitcoin 31 bin dolar sınırını geçti
Kripto para primi Bitcoin, bugün saat 16:40itibariyle 31 bin dolar sınırını geçti
|02 Ocak 2021 16:33
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1 Ekim 2020 tarihinde 13 bin dolar seviyesinde olan kripto para birimi Bitcoin, gevşeyecek denmesine rağmen bugün saat 15:00 itibariyle 30 bin dolar sınırını, saat 16:40 itibariyle de 31 bin dolar sınırını geçti. Kripto parayla ilgilenen tüm uzmanlar Bitcoin'in son iki ayda çok fazla yükseldiğini ve bu seviyeden girilmemesi gerektiği yönünde tüm yatırımcıları uyarıyor
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