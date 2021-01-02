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Donan göl ve menderesler görsel şölen sunuyor

Muş'taki Hamurpet Gölü ile Bitlis'te doğanın kılcal damarları gibi kıvrılan menderesler, beyaz kar örtüsü arasında eşsiz manzaralar oluşturuyor.
 02 Ocak 2021 15:46
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Donan göl ve menderesler görsel şölen sunuyor

Muş'un Varto ilçesinde dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyinin büyük bölümü buzla kaplanan Hamurpet Gölü ile Bitlis'in Tatvan ilçesindeki menderesler, bembeyaz kar örtüsüyle seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıkardı.

Varto ilçesine bağlı 2 bin 149 rakımlı Ünaldı köyü yakınlarında bulunan, 21 metre derinliğe sahip Hamurpet Gölü, yılın her döneminde farklı güzelliğe bürünüyor.

Yazın çevresinde açan rengarenk çiçeklerle ve yemyeşil doğasıyla ziyaretçilerini karşılayan gölün yüzeyinin büyük bölümü, bu günlerde dondurucu soğukların etkisiyle buz tuttu.

Buz kalınlığı 25 santimetreye ulaşan ve çevresi beyaz örtüyle kaplanan göl, ziyaretçilerini kendine hayran bırakan manzaralar oluşturuyor.

Bölgeye gelen fotoğraf tutkunları da buz tutan gölün kar örtüsüyle bütünleşen eşsiz manzarasını görüntülemeye çalışıyor.

Ünaldı Köyü Muhtarı Cihan Kaya, AA muhabirine, Hamurpet Gölü çevresinin ağustos ayı sonuna kadar yemyeşil doğası ve eşsiz manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

Gölün yılın her döneminde ayrı bir güzelliğe büründüğünü anlatan Kaya, "Aralık ayında soğuk hava nedeniyle gölün büyük bölümü dondu. Gölde buz kalınlığı 25 santimetreye ulaştı ve çok güzel görüntüler ortaya çıktı. Göl bizim için çok önemli. Yazın insanlar dinlenmek ve piknik yapmak için buraya geliyor. Çok güzel manzarası var. Kışın fotoğrafçılar gelip donan gölü çekiyor. Şu anda buzun üzerindeyiz. Gölün tamamen donduğu dönemlerde, buzun üzerinden karşı kıyıya giderek hayvanlar için ot taşıyorduk." diye konuştu.

Menderesler görsel şölen sunuyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğanın "kılcal damarları" gibi kıvrılan menderesler de göz kamaştıran güzellikleriyle görsel şölen sunuyor.

Yılın büyük bölümünde karla kaplı olan ilçenin Güzeldere Ovası'ndaki menderesler, her mevsim etkileyici manzaralar oluşturuyor.

Yaz aylarında yeşilin tüm tonlarıyla renklenen menderesler, kışın da bembeyaz kar örtüsünün arasından süzülen görüntüsüyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Derenin, tarım alanları arasından geçerek oluşturduğu menderesler havadan drone ile görüntülendi.
Anadolu Ajansı
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